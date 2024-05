Bomba d’acqua e grandine su Bergamo: colpito il quartiere Longuelo e i comuni di Mozzo e Curno

Bergamo, 22 maggio 2024 - Una vera e proprio bomba d’acqua si è abbattuta oggi pomeriggio su Bergamo, in particolare sul quartiere di Longuelo e sui vicini comuni di Mozzo e Curno.

Una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco: tra le 16 e le 17.30 una bomba d'acqua con grandine e vento forte ha interessato la zona, allagando scantinati, negozi, box, abitazioni e aziende. Non si registrano feriti.

A Longuelo la polizia locale ha dovuto chiudere l'omonima strada dove i tombini non hanno potuto scaricare l'acqua così intensa che scendeva soprattutto dalla valle d'Astino come fosse un torrente. La stessa zona era già stata colpita da un analogo allagamento nel 2016: nel frattempo è stata realizzata una vasca di laminazione, che oggi si è riempita e ha scaricato l'acqua.

Disagi si sono registrati al traffico in tutta la zona, anche per l'allagamento di alcuni sottopassi viari. Problemi anche in località Ramera a Ponteranica, sempre poco fuori Bergamo, con diversi box allagati.