Meteo Lombardia, le previsioni delle settimana: sole e temperature in aumento

Sole e temperature in aumento. Questo il leit motiv atmosferico della Lombardia nella settimana che ci attende, quella del 22-28 gennaio, secondo le previsioni meteo del Centro geofisico prealpino.

L’alta pressione atlantica, infatti, si estende per tutta la settimana sull'Europa occidentale, con masse d'aria che diverranno via via più miti per la stagione. Solo alcune perturbazioni, provenienti da Nord-Ovest, interesseranno marginalmente le Alpi, ma il Nord Italia resterà protetto dallo sbarramento montuoso, subendo solo passaggi nuvolosi ancora senza precipitazioni.

Nel dettaglio, oggi (lunedì) risveglio con cielo sereno ed estese brinate. Al mattino soleggiato, ma via via passaggi nuvolosi, più estesi nel pomeriggio ma sempre cielo asciutto. Rasserenamento già in serata a partire dalle Prealpi. Temperature ancora piuttosto rigide, con minime fino a -5° e massime che non superano gli 8°.

Martedì ben soleggiato e limpido, con leggero rialzo termico favorito dal favonio che soffia sulle Prealpi (massime tra i 9° e gli 11°). Attesa qualche nuvola in montagna, a partire dal pomeriggio. Mercoledì ancora soleggiato, con solo velature di nubi alte. Clima mite per la stagione, particolarmente in montagna con la quota di 0°C in rialzo fino verso 3.000 metri e, in città, massime fino a 12°.

Secondo i modelli, la tendenza dovrebbe proseguire anche nella seconda parte della settimana, con cielo soleggiato e clima mite anche giovedì, con massime fino 15°C grazie al leggero favonio sulle Prealpi. Venerdì passaggi nuvolosi ma ancora senza pioggia, mentre potrebbero tornare le nebbie notturne in pianura.