Meteo Lombardia, da giovedì a sabato tenete a portata l’ombrello

Milano, 20 settembre 2023 - Con l'avvicinarsi dell'equinozio di autunno ecco che due fasi perturbate stanno per interessare il Mediterraneo centrale. Primo peggioramento in arrivo entro la prossima notte con piogge e temporali sparsi prima al Nord e poi anche sulle regioni tirreniche centrali. Tra venerdì e sabato dovremmo avere invece un secondo e più intenso passaggio perturbato ad opera di una vasta saccatura atlantica.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano un weekend all'insegna dell'instabilità con rischio nubifragi specie nella prima parte. Temperature in generale calo su tutta la Penisola e su valori in linea o anche poco al di sotto delle medie. All'inizio della prossima settimana da monitorare invece l'isolamento di una goccia fredda in quota la quale potrebbe dispensare temporali per diversi giorni.

La Lombardia

Secondo Arpa Lombardia “l'avvicinamento di un nucleo freddo in quota a Corsica e Sardegna in arrivo dalla Penisola Iberica causa oggi, mercoledì 20 settembre, un primo peggioramento delle condizioni meteo, seguito giovedì da un ulteriore peggioramento più marcato dato dall'approfondirsi verso il Mar Mediterraneo di una saccatura atlantica ora sulle Isole Britanniche”.

Ecco le previsioni nel dettaglio per i prossimi giorni:

Giovedì 21 settembre 2023

Molto nuvoloso o coperto con locali e temporanee schiarite sulla bassa pianura e sui settori orientali. Tra notte e mattina precipitazioni deboli o localmente moderate su settori occidentali e rilievi alpini e prealpini; dal pomeriggio intensificazione dei fenomeni, anche a carattere di rovescio o temporale, ed interessamento dei rilievi alpini, prealpini e della fascia di pianura adiacente. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in calo. In pianura minime comprese tra e 15 e 18 gradi, massime tra 23 e 27.

Venerdì 22 settembre 2023

Molto nuvoloso o coperto ovunque. Precipitazioni moderate o forti anche a carattere di rovescio o temporale su Alpi, Prealpi e pianure adiacenti; debole pioggia intermittente sulla bassa pianura e in Appennino. Temperature minime e massime in calo. In pianura minime attorno a 16 gradi, massime attorno a 22.

Sabato 23 settembre 2023

Nuvoloso con schiarite irregolari, che sui settori occidentali potranno essere anche temporaneamente ampie. Precipitazioni deboli piovaschi residui a carattere intermittente ed interessamento principalmente di pianura e Prealpi, in esaurimento ovunque in serata salvo sui settori di pianura più orientali.

Domenica 24 e lunedì 25 settembre 2023

Copertura del cielo in diminuzione a partire dai settori occidentali, con residui piovaschi sulle propaggini più orientali della regione. Lunedì cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in aumento sia domenica sia lunedì, più marcatamente nei valori massimi rispetto a quelli minimi. Vento debole di direzione variabile per entrambi i giorni, con residui rinforzi settentrionali in montagna limitati alla prima parte di domenica.