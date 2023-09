Meteo, nuvole e pioggia ma solo di passaggio: ecco quando torna il sole

Milano – Una perturbazione proveniente dall’Atlantico si scontra con venti meridionali, il risultato è una giornata, quella di oggi lunedì 18 settembre, caratterizzata da nuvole e piogge. Il cattivo tempo però è solo di passaggio, la perturbazione che sta attraversando la Lombardia è destinata infatti a dissolversi verso sera. Da domani, nuove correnti provenienti da Ovest porteranno un rapido miglioramento, con tempo più soleggiato fino a mercoledì. Da giovedì a sabato invece probabile ritorno di nuvole e pioggia.

Lunedì 18 settembre

Molto nuvoloso o coperto con piogge su Milanese, Varesotto, Lario, Valtellina, via via più diffuse nel pomeriggio e in serata. Rovesci abbondanti, con possibili violenti temporali, lungo i rilievi, Sulla Bassa padana piogge più deboli intermittenti. Temperature massime tra 20 e 24°C, minima: 20°C.

Martedì 19 settembre

Con la perturbazione alle spalle torna il bel tempo. La giornata sarà calda e soleggiata, con poche nuvole. Temperature massime in netto aumento, previste fino a 27°C. Minime stabili.

Mercoledì 20 settembre

Tempo più variabile. In parte soleggiato, con passaggi di nuvole irregolari. Aumento della nuvolosità in serata con possibilità di pioggia nella notte sulla Lombardia occidentale. Temperature stabili.

Giovedì 21 settembre

Dalla mattinata di giovedì ritorno del tempo perturbato con piogge intermittenti, qualche temporale e parziali schiarite in pianura. Temperature in netta diminuzione con le massime previste tra 18 e 22°C.