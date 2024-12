Previsioni meteo a Milano e in Lombardia, ancora bel tempo ma dal 2025 cambia tutto

Milano, 26 dicembre 2024 - Dopo un Natale e dintorni all’insegna del bel tempo quasi ovunque in Lombardia anche se con qualche punta di freddo il quadro nei prossimi giorni sembra non cambiare.

Secondo Arpa Lombardia “un'area di alta pressione si espande dall'Europa Centrale verso l'Italia Settentrionale arrivando fino al bacino occidentale del Mediterraneo, causando condizioni di tempo stabile e soleggiato fino anche oltre il fine settimana”. Attenti, però, a Capodanno potrebbe cambiare tutto anche se mancando ancora parecchi giorni più che di previsioni si deve parlare di tendenza, dal primo dell’anno, al brutto tempo con pioggia in pianura e nevicate sulle zone alpine ma anche prealpine.

Ecco nel dettaglio cosa è previsto da Arpa per Milano e la Lombardia nei prossimi giorni.

Ovunque sereno o poco nuvoloso, con transito di velature in serata. Precipitazioni assenti e temperature: minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime tra -4 e i 2 gradi, massime tra i 6 e gli 11 .

Ovunque sereno o poco nuvoloso, con transito di velature nella notte. Precipitazioni assenti e temperature minime e massime in aumento. In pianura minime intorno allo zero e massime attorno ai 9 gradi.

Ovunque sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti e temperature minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve calo.

Cielo sereno o poco nuvoloso in montagna, in pianura possibilità di nebbie persistenti o in sollevamento senza diradarsi nell'arco delle due giornate. In entrambi i giorni temperature in lieve calo e ventilazione debole di direzione variabile.

Secondo gli esperti di 3Bmeteo “sulla Val Padana invece l'aumento dell'umidità porterebbe alla formazione di foschie dense e nebbie. La situazione potrebbe cambiare ulteriormente a partire dal 2/3 gennaio, quando il flusso nord atlantico tenterebbe di guadagnare strada verso latitudini più meridionali, con i primi fronti che punterebbero il Mediterraneo dove l'anticiclone comincerebbe la sua fase di declino. E' ancora presto per individuare quali potrebbero essere le conseguenze di tali affondi perturbati, ma non è escluso che anche l'Italia possa venirne coinvolta con un deciso cambio di circolazione . Non si esclude quindi che il primo weekend dell'anno possa essere caratterizzato da tempo più instabile con temperature in graduale diminuzione dapprima al Nord, poi anche al Centro e al Sud. Si tratta però di una tendenza con una attendibilità ancora bassa, vista la notevole distanza temporale.”