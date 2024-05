Pioggia, temporali e rischio grandine in Lombardia: è allerta gialla. Le previsioni meteo

Milano, 6 maggio 2024 – Dopo un fine settimana di sole e clima (finalmente) primaverile, è in arrivo un nuovo peggioramento delle condizioni meteo: l'alta pressione è troppo debole e consentirà l'ingresso di una nuova area ciclonica da ovest che impegnerà tutte le regioni –Lombardia compresa – con piogge, temporali e grandinate. Verso il fine settimana, però, migliora e torna il sole. Ma vediamo la situazione più nel dettaglio.

Meteo Lombardia, allerta gialla rischio idrogeologico

A partire dalle 6 di domani, martedì 7 maggio, è in vigore un'allerta meteo di codice giallo per 'rischio idrogeologico' (indice di pericolo due su quattro) annunciata dalla Protezione civile della Regione Lombardia. Da Palazzo Marino fanno sapere che il centro Operativo Comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città. Temperature in calo.

Stando agli esperti, martedì 7 maggio, maltempo al Nordovest con rovesci e temporali, localmente anche intensi e associati a possibili locali grandinate. Nella prima parte del giorno i fenomeni interesseranno Alpi, Prealpi, Appennino e pianura occidentale, nel pomeriggio i restanti settori di pianura centro-orientali. Si segnala la probabilità di temporali nel pomeriggio sulla pianura (specie settori centromeridionali) e sull'Appennino, seppur non si escluda un marginale coinvolgimento anche dei settori prealpini. In serata parziale attenuazione delle piogge.

Mercoledì 8 maggio, ampie aperture al Nordovest a iniziare dalla Liguria, ancora variabile o nuvoloso altrove con possibilità di qualche piovasco, più probabile e a sfondo temporalesco nelle ore centrali della giornata. Migliora ovunque entro sera.

Giovedì 9 maggio, sole prevalente al mattino salvo locali disturbi sull'Appennino settentrionale. Nel pomeriggio formazione di qualche piovasco o isolato temporale a ridosso dei rilievi ma che localmente potrà interessare anche i settori di media e alta pianura tra Lombardia e Piemonte.

Da venerdì 10 maggio si prevede un miglioramento diffuso delle condizioni meteorologiche, con le temperature che torneranno a salire.