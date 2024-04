Ancora pioggia? Sì. E in montagna c’è pure la neve. Ma tutto cambia (presto) in Lombardia: ecco quando e perché. Le previsioni meteo

Milano – Reduci da vacanze di Pasqua caratterizzate da temporali, raffiche di vento e grandinate (e sprazzi di sole che si sono contati sulle dita di una mano), i lombardi hanno sperato – grazie al cielo azzurro di ieri – che finalmente la primavera fosse davvero arrivata. In realtà, stando alle previsioni meteo, bisognerà ancora attendere. Dopo un mese di marzo con precipitazioni record, anche aprile è infatti iniziato nel segno dell’instabilità. Ma procediamo un passo alla volta.

Il quadro generale sulla regione prevede che fino a domani, giovedì 4 aprile, sul territorio lombardo insista un flusso occidentale a tratti debolmente instabile. Oggi, mercoledì 3 aprile il tempo sarà nuvoloso con piovaschi sparsi, nuovamente più stabile da domani. Da venerdì 5 aprile – pare – potremo tirare un sospiro di sollievo e assaporare un clima davvero primaverile: l'espansione di un promontorio anticiclonico sul Nord Italia porterà temperature in aumento e tempo più asciutto. Per il week end al momento è previsto sereno o poco nuvoloso per il passaggio di velature in quota. Tra sabato e domenica non sono in vista precipitazioni, sulla regione soffieranno venti deboli dai quadranti meridionali sui rilievi, occidentali in pianura, con sviluppo di brezze nelle valli. E la temperatura? Le massime sono previste in graduale aumento.

Ecco le previsioni giorno per giorno, dal bollettino meteo di Arpa Lombardia

Meteo Lombardia

Oggi mercoledì 3 aprile

Stato del cielo: fino al mattino nuvoloso o molto nuvoloso con addensamenti sui settori occidentali e su Alpi e Prealpi; dal primo pomeriggio irregolari schiarite a partire da ovest. Precipitazioni: tra mattina e primo pomeriggio deboli ed intermittenti su Alpi, Prealpi ed alta pianura occidentale. Neve oltre 1500 metri. Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve o moderato calo. In pianura minime tra 6°C e 8°C, massime tra 15°C e 17°C. Zero termico: tra 1700 e 2000 metri, in rapida salita dalla sera. Venti: in pianura e nelle valli deboli o localmente moderati e di direzione variabile; sull'Appennino moderati meridionali con rinforzi in quota, su Alpi e Prealpi in quota moderati occidentali.

Domani giovedì 4 aprile

Stato del cielo: fino al mattino da poco nuvoloso a nuvoloso, con annuvolamenti irregolari. Poi in generale poco nuvoloso velato, ma con locali addensamenti a bassa quota. Precipitazioni: assenti. Temperature: minime stazionarie, massime in lieve o moderato aumento. In pianura minime intorno a 8°C, massime intorno a 19°C. Zero termico: nella notte a 2100 metri circa, dalla mattinata in progressiva salita fino a 2600 metri. Venti: da deboli a moderati dai quadranti occidentali. Altri fenomeni: possibili locali foschie in pianura alla notte e al primo mattino

Venerdì 5 aprile

Stato del cielo: velato o poco nuvoloso per irregolari nubi basse. Precipitazioni: assenti. Temperature: minime in lieve calo, massime in lieve aumento. Zero termico: in progressiva risalita, a 3000 metri in tarda serata. Venti: in pianura deboli occidentali, in montagna deboli dai quadranti meridionali o a regime di brezza, con locali rinforzi sull'Appennino. Altri fenomeni: possibili locali foschie in pianura alla notte e al primo mattino.