Milano si sveglia immersa nella nebbia. Previsioni meteo Lombardia: nubi basse e rischio freezing effect

Milano, 28 gennaio 2024 – Risveglio nel segno della “scighera” per i milanesi, con le vie cittadine avvolte da un manto di nebbia sin dalle prime ore di domenica. Un fenomeno che era stato già preventivato dalle previsioni meteo del fine settimana. Per effetto di un gigantesco anticiclone di matrice subtropicale nella Pianura Padana la presenza dell'anticiclone schiaccerà verso il basso l'aria fredda preesistente, più pesante di quella calda portando così alla formazione di nebbie o nubi basse, "pericolose per la salute in quanto intrappolano ad altezza uomo smog e inquinanti che così vengono inalati mettendo a rischio il benessere delle prime vie respiratorie” sottolineano da iLMeteo.it.

Questa stasi atmosferica proseguirà anche per tutta la prossima settimana, che vedrà i giorni scorrere come fossero fotocopie. Bel tempo prevalente al Centro-Sud e sui settori alpini e prealpini, nebbie o nubi basse sulle zone pianeggianti del Nord e al mattino pure lungo le coste. A proposito di nebbia: la sua presenza potrà causare il cosiddetto freezing effect, il fenomeno provocato dalle forti inversioni termiche. Infatti se in montagna farà decisamente più caldo con picchi di 12-15°C di giorno, in pianura e in presenza di nebbia o nubi basse i valori termici si manterranno piuttosto bassi e di pochi gradi sopra lo zero, o anche a zero gradi nelle campagne, facendo trascorrere così giornate di ghiaccio.