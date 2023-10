Meteo weekend, in Lombardia nuvole e temperature in calo ma piogge deboli

Una perturbazione atlantica ha attraversato il Nord Italia nella notte (portando la neve in montagna, come al passo dello Stelvio) e si allontana verso Est, sospinta da veloci correnti occidentali più fresche ma asciutte, con miglioramento tra venerdì e sabato. Da domenica, però, una nuova perturbazione raggiungerà le Alpi con formazione lunedì di un minimo di pressione sul golfo ligure che accentuerà la risalita di aria umida dal Mediterraneo con piogge autunnali.

Nel dettaglio, le previsioni meteo del Centro geofisico prealpino prevede un venerdì soleggiato. Di primo mattino rapida dissoluzione della nuvolosità sulla pianura e all’Est e delle nebbie nelle valli e luoghi umidi. In giornata clima mite per la stagione e ventilato. Sabato abbastanza soleggiato con annuvolamenti irregolari lungo i rilievi ma cielo asciutto. Nella notte e all’alba foschie e banchi di nebbia sulla pianura e nelle valli. Temperature massime in lieve diminuzione (16/18°). Domenica cielo nuvoloso, deboli piogge dalla tarda mattinata su Alpi e fascia prealpina. In pianura a tratti ancora un po’ di sole ma con spesse velature.Temeprature massime ancora in calo (13/15°).