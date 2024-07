Maltempo a Milano e in Lombardia, allerta gialla per possibili forti temporali dalla mezzanotte di oggi

Milano, 11 giugno 2024 – Oggi, giovedì 11 luglio 2024 è una delle giornate più afose e calde di questo 2024, con temperatura percepite oltre i 36 gradi, ma il folle meteo è pronto a colpire ancora. Il centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha infatti diramato un'allerta gialla (ordinaria) per temporali dalla mezzanotte di oggi, giovedì 11 luglio.

Lo fa sapere una nota del Comune di Milano.

"Il centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città", assicura Palazzo Marino, che raccomanda ai cittadini, durante l'allerta meteo, di "non sostare nei sottopassi, nelle aree a rischio esondazione di Seveso e Lambro, sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo".

"Per la seconda parte della giornata di oggi – secondo AllertaLom – le precipitazioni saranno possibili su fascia alpina, prealpina e Appennino. Verso sera previsto aumento della probabilità di precipitazione a ridosso dei rilievi, in particolare settore di Nordovest, e in parte anche ai settori adiacenti di Pianura, in particolare alta Pianura occidentale. Le precipitazioni risulteranno anche a carattere di rovescio e temporale.

La giornata di domani, venerdì 12 luglio 2024 - sarà marcatamente instabile per la presenza di un flusso in quota da Sudovest, associato ad una vasta struttura depressionaria atlantica. Attese precipitazioni diffuse a carattere di rovescio e temporale: fin dalle prime ore della notte e per gran parte della giornata a partire dai settori occidentali, in estensione da Ovest a Est tra tarda mattina e pomeriggio. Precipitazioni più insistenti sul Nordovest e sulle aree tra fascia prealpina e alte pianure. In particolare sui settori Nord occidentali, sono attese cumulate areali di pioggia fino a 90 mm. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali, con tendenza da metà pomeriggio a disporsi sui settori più occidentali dai quadranti settentrionali: generalmente deboli o moderati, ma con raffiche anche oltre i 100 km/h localmente, in concomitanza ai passaggi temporaleschi”.