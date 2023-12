Meteo: in arrivo tempesta polare con venti di Foehn fino a Milano, ma sarà un “caldo Natale”

È iniziato il conto alla rovescia per il Natale: a 5 giorni esatti dalla festa più attesa dell’anno, le proiezioni meteo indicano l’arrivo dell’ennesimo “caldo Natale”. Come l’anno scorso, anche il 2023 finirà con temperature oltre le medie stagionali in Lombardia come su gran parte d’Italia. Archiviato dunque il sogno di un “Bianco Natale” a basse quote. Il tempo rimarrà in prevalenza soleggiato ed asciutto almeno fino al 28 dicembre.

Oggi l’arrivo di un fronte di aria fredda

In Lombardia oggi è previsto l’arrivo di un fronte di aria fredda dal Nord Europa che valicherà le Alpi apportando un locale rinforzo dei venti, in assenza, comunque, di piogge o nevicate. Mentre nei prossimi giorni un veloce flusso di correnti nord occidentali domineranno lo scenario europeo portando venti moderati o forti sulle Alpi con brevi nevicate a quote medio-alte, mentre sulla pianura permarrà tempo asciutto in un contesto ventoso tra venerdì e sabato. Temperature in aumento sulla pianura e in calo in montagna.

Tempesta di vento in Pianura Padana, quando

In arrivo sull’Italia due “mostri meteorologici”, avverte Lorenzo Tedici, de ilMeteo.it. Secondo l’esperto un ciclone polare lotterà contro l’anticiclone delle Azzorre con sbalzi di pressione e venti violentissimi fino alla Pianura Padana, dove venerdì è attesa una tempesta di vento. “Da domani – prevede Tedici – un ciclone colmo di aria gelida sprofonderà dal Polo Nord verso la Germania con una pressione bassissima di circa 960 hPa, pari a quella di un uragano categoria 3, quindi di un Major Hurricane, un uragano maggiore. Ma oltre al ciclone polare, troveremo anche la prepotente presenza dell’anticiclone delle Azzorre sull’Europa occidentale con una pressione altissima di quasi 1040 hPa sulle coste portoghesi: ebbene, avremo circa 80 hPa di differenza tra il Portogallo e la Germania, lungo una distanza lineare di soli 1900 km. Questa differenza di pressione estrema scatenerà venti di tempesta, da uragano, dalla Scandinavia verso la Germania, fino all’Austria, per poi sfociare verso le aree balcaniche interessando però anche l’Italia. Il nostro Paese, infatti, nella giornata di venerdì sarà colpito da una tempesta di vento su almeno tre aree: in Sardegna, sulle Alpi e localmente anche in Pianura Padana con venti di Foehn molto forti”.

Cielo nuvoloso ma niente pioggia

Ma, nonostante come sarà il tempo fino a Natale? Nelle prossime ore una blanda nuvolosità attraverserà l’Italia senza portare precipitazioni (se non qualche rovescio all’estremo Sud) ma favorendo un calo delle temperature massime, temperature che negli ultimi 3 giorni avevano raggiunto livelli decisamente anomali con un caldo preoccupante anche in montagna: 12-13°C anche a 2000 metri di quota. Da domani, lo scontro in Europa tra il ciclone polare e l’anticiclone delle Azzorre nel cuore dell’Europa, porterà sull’Italia e soprattutto al nord un rinforzo del vento, ma la giornata resterà abbastanza soleggiata

Solstizio d’Inverno, che tempo farà il 22 dicembre

Per il Solstizio d’Inverno (che quest’anno è venerdì 22 dicembre alle 4,27) previsto il “caos meteorologico”, con la tempesta di venti da Nord-Ovest che colpirà Sardegna, Alpi e Pianura Padana (specie la Lombardia con rinforzi di Foehn fino a Milano). Da sabato il vento soffierà ancora teso, ma in attenuazione e in rotazione da Sud-Ovest, portando un aumento delle nubi sul versante tirrenico, in un contesto più grigio soprattutto dalla Vigilia in poi. Altrove la situazione sarà discreta e relativamente mite.

Le previsioni per Natale 2023

Infine, arriviamo al giorno del Natale 2023: il cielo sarà a tratti nuvoloso ma non sono previste piogge. I meteorologi prevedono un 25 dicembre asciutto, soleggiato e con massime ben oltre i 10-15 gradi in Lombardia e su gran parte del nord Italia. Insomma, anche questo Natale non regalerà molto di invernale dal punto di vista meteorologico.