Ponte 25 aprile, pioggia e traffico: i consigli per evitare i disagi

Milano – Tempo instabile e code in autostrada: le previsioni per il lungo ponte del 25 aprile che comincia oggi non sono incoraggianti, ma non impediranno comunque a 12 milioni di italiani – secondo le stime di Autostrade per l’Italia – di mettersi in viaggio.

Bollino rosso

Per favorire gli spostamenti Autostrade per l’Italia ha predisposto il consueto “calendario a bollini“ fino al 2 maggio. Dal tardo pomeriggio di oggi si prevede traffico intenso – da bollino rosso – in uscita dalle grandi città verso Sud, in particolare sulla A1 Milano-Napoli, sulla A14 Bologna-Taranto e dai grandi centri del Nord verso la costa ligure. La situazione sulle autostrade sarà critica poi durante tutta la mattinata di sabato 22 aprile. Per quanto riguarda i rientri, invece, si concentreranno nel corso del pomeriggio del 25 aprile.

Consiglio anti code

In base alle previsioni di traffico il consiglio, per evitare code e disagi, è partire nella tarda serata. Sia stasera che domani, ma anche per la giornata del 25 aprile, non sono infatti previste code a partire dalle 20 in poi.

Mezzi pesanti

Per quanto riguarda i mezzi pesanti, è stato predisposto il divieto di circolazione per i mezzi con peso superiore alle 7,5 tonnellate dalle 9 alle 22 nelle giornate di domenica 23 aprile, martedì 25 aprile, domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio.

Cantieri

Per agevolare la circolazione Autostrade per l’Italia ha rimosso temporaneamente fino al 2 maggio circa 150 cantieri di ammodernamento lungo i principali tratti autostradali, ad iniziare a quelli sulla rete ligure e lungo la dorsale adriatica. Restano operativi soli i cantieri inamovibili, per i quali però non si prevedono particolari disagi.

Caffè gratis sull’A7

Nei fine settimana del 25 aprile e primo maggio, Milano-Serravalle torna a promuovere un'iniziativa per la sicurezza stradale, offrendo in tutte le aree di servizio della propria rete un caffè gratuito ai viaggiatori durante le ore notturne. L'iniziativa, che coinvolgerà le aree di servizio lungo la A7 (nel tratto di competenza di Milano Serravalle) e le tangenziali milanesi, è in programma ogni notte, dalla mezzanotte del 22 aprile alle 5 del 26 aprile e dalla mezzanotte del 29 aprile alle 5 del 2 maggio.

Il meteo in Lombardia

Venerdì 21 aprile – Cielo molto nuvoloso o coperto con ancora piogge o rovesci. Nel corso del pomeriggio precipitazioni in esaurimento, qualche rovescio ancora possibile sui rilievi, con neve oltre 1.500 metri. Perlopiù asciutto in pianura con alcune schiarite sulla bassa padana e all'Est.

Sabato 22 aprile – In parte soleggiato con velature e passaggi nuvolosi, più estesi su Alpi e Prealpi. Asciutto. Temperature massime in rialzo.

Domenica 23 aprile – Al mattino in parte soleggiato con aumento di nuvolosità fino a cielo nuvoloso con piogge e temporali soprattutto nel pomeriggio e serata tra le Alpi e la pianura pedemontana. Sulla bassa padana perlopiù asciutto e a tratti ancora soleggiato.

Lunedì 24 Aprile – Nel primo mattino ultimi rovesci in spostamento verso est. Via via soleggiato, ventilato da Nord su Alpi e Prealpi. Massime verso 20°C.

Martedì 25 Aprile – Al mattino variabile con qualche rovescio o temporale lungo i rilievi e all’est. In giornata soleggiato.