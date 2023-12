Previsioni meteo Lombardia, neve in città: arriva Big Snow. Ecco dove e quando

Dicembre ha spazzato via le temperature primaverili regalate da un autunno particolarmente mite, portando dritti nel cuore dell’inverno con un freddo pungente e con l'imminente arrivo della neve anche a basse quote in Lombardia, come su gran parte del Nord Italia. Dopo il gelo di ieri, con brusco calo delle temperature, oggi pomeriggio è prevista un'intensa perturbazione, che trovando una base di aria fredda, crea i presupposti per l'arrivo del Big Snow, con nevicate anche a quote basse.

Prevista neve a Milano

Cos’è Big Snow?

Secondo gli esperti de ilmeteo.it si tratta di un evento nevoso significativo, non tanto per gli accumuli ma soprattutto per l'estensione e la diffusione delle precipitazioni nevose fino a quote molto basse. Nel pomeriggio su Lombardia sono attese nevicate fino a quote pianeggianti e anche se gli accumuli non saranno importanti la neve potrebbe causare problemi alla circolazione stradale.

Neve prevista in città, dove

La neve è prevista su Lombardia, Piemonte, Lombardia e Emilia occidentale. In Lombardia la neve è attesa anche in città, in particolare a Milano, Bergamo, Pavia, Varese e Como per la Lombardia, con accumuli di circa 5 centimetri. In pianura, le precipitazioni nevose portate da Big Snow dovrebbero terminare nella tarda mattina di domani, martedì 5 dicembre. A quote basse la neve lascerà posto alla pioggia.

In arrivo due cicloni

I prossimi giorni saranno caratterizzati da due vortici ciclonici, il primo porterà un po’ di neve in pianura mentre il secondo, atteso per venerdì 8 dicembre giorno dell'Immacolata, provocherà una forte fase di maltempo. Ma andiamo con ordine. “Tra oggi e domani un ciclone attivo tra le Isole Britanniche e la Francia invierà una perturbazione sull'Italia che – secondo Antonio Sanò, de IlMeteo.it – scorrerà, quanto meno al Nord, su un cuscino di aria gelida entrata già ieri in Italia”. Condizioni ideali per far arrivare la neve fino in pianura.

Sant’Ambrogio col sole

Nelle giornate di mercoledì 6 e giovedì 7 dicembre ci sarà un breve respiro anticiclonico, le giornate saranno quindi prevalentemente soleggiate, salvo locali piogge, ma già da giovedì sera si avvicinerà all'Italia un nuovo ciclone.

Le previsioni per l'Immacolata

Venerdì 8 dicembre infatti, giorno dell'Immacolata, il vortice piomberà sull'Italia. In questo contesto il tempo subirà un rapido, ma forte peggioramento dapprima al Nordovest e poi sulle isole. Le precipitazioni potrebbero risultare molto abbondanti con rischi idrogeologici. La perturbazione collegata al ciclone abbandonerà rapidamente l'Italia già nel corso del weekend 9-10 dicembre.