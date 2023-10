Meteo Lombardia: la pioggia rovina la settimana dei ponti di Halloween

Sarà caratterizzata dal maltempo, per quanto con temperature tutt’altro che fredde (attesi venti di scirocco), la settimana del ‘doppio ponte’ di Ognissanti. E’ infatti previsto il passaggio di due perturbazioni, una lunedì e la seconda giovedì, che porteranno piogge e umidità un po’ ovunque in Lombardia. La buona notizia, per chi non ha programmato vacanze, è che la finestra di bel tempo è prevista proprio mercoledì 1 novembre, giorno di festa.

Secondo le previsioni meteo del Centro geofisico prealpino, lunedì sarà una giornata grigia, con cielo coperto e piogge autunnali, abbondanti soprattutto dal pomeriggio e in serata a ridosso dei rilievi. Cime alpine e prealpine saranno avvolte dalle nubi e ventilate da scirocco, con temperature in rialzo (minime tra i 12° e i 14°.

Martedì piogge battenti nella notte con possibilità di qualche temporale, in esaurimento al mattino con schiarite a partire da Piemonte e Lombardia occidentale Nel pomeriggio ovunque soleggiato con vento in attenuazione per un cielo ‘libero’ anche mercoledì mattina. Nel pomeriggio, tuttavia, sono previsti assaggi nuvolosi anche estesi e qualche goccia di pioggia lungo la fascia prealpina. Asciutto altrove.

Giovedì è attesa una seconda perturbazione atlantica, con forti piogge e nevicate intorno ai 2.000 metri. Venerdì ancora brutto tempo al mattino, soprattutto nella parte orientale della Lombardia, dal pomeriggio miglioramenti.