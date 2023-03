Meteo, l’inverno è finito. Weekend di primavera e temperature in salita in Lombardia

Tornano la primavera e le temperature miti, spazio alle gite

Milano – L’inverno è finito. Bisognerà aspettare quasi una settimana per veder tornare le nuvole e la pioggia in Lombardia e al Nord. Weekend primaverile di pieno sole. Domani al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata nuvolosità in aumento al Nord-Ovest; nella notte attesi deboli fenomeni sulle Alpi occidentali con neve oltre i 1600-1700 metri, sereno o poco nuvoloso altrove. Solo nel pomeriggio di domenica si potrebbe vedere qualche nuvola, ma senza precipitazioni.

Nei prossimi giorni, spiega il Centro Meteo Italiano, assisteremo anche a un aumento delle temperature con valori che si porteranno di qualche grado sopra le medie del periodo. Sole prevalente ma anche nuvolosita’ in transito specie dalla giornata di domenica. Ultimi aggiornamenti indicano ancora un vasto campo di alta pressione disteso sul Mediterraneo nel corso della prossima settimana, da valutare pero’ qualche disturbo che alcuni modelli ipotizzano a causa del transito di piccole gocce d’aria fredda in quota.

L’inverno cede dunque definitivamente il posto alla primavera: la stagione meteorologica è terminata già il 28 febbraio e con il weekend terminerà anche quella astronomica. Lunedi’ 20 marzo sara’ infatti il giorno dell’equinozio di primavera. La tendenza meteo per l’ultima decade del mese non vede particolari ondate di freddo per il Mediterraneo tuttavia dovrebbe rimanere una certa alternanza tra piogge e pause asciutte che è tipicamente primaverile.

Non si può però escludere a priori qualche episodio di freddo tardivo, anche importante, nei mesi di aprile e maggio. Un anticiclone di matrice subtropicale sta risalendo insomma verso l’Italia portando condizioni soleggiate e l’attenuazione dei venti al Sud. «Unica nota negativa lo zero termico che si porterà a 3300 metri sulle Alpi, un nuovo aumento termico che non giova alla salute dei ghiacciai» sottolinea Antonio Sanò, fondatore del sito IlMeteo.it.

Quanto al resto della penisola, nei prossimi giorni sono previsti al centro al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità in aumento sulle regioni tirreniche; qualche piovasco atteso nella notte sulla Toscana.

Sud e Isole cieli sereni, nuvolosità in transito sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti delle condizioni meteo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in aumento.