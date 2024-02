Meteo Lombardia, dalle scariche di grandine al sole. Ma già lunedì torna il maltempo

Grandine, gragnola, neve. E ora il sole. Cambiamenti repentini di un clima sempre meno decifrabile. Scariche violente di acqua e ghiaccio ieri colpivano mezza Lombardia, che nel suo arco montano registrava copiose nevicate. Oggi, domenica 25 febbraio, dopo un risveglio nuvoloso ma asciutto ecco già all’ora di pranzo spuntare il sole.

Ma dovrebbe trattarsi di una parentesi, stando alle previsioni meteo. Il Centro geofisico prealpino avverte infatti che un nuovo minimo depressionario sopraggiunge dall'Atlantico settentrionale e influenzerà il tempo dei prossimi giorni, portando nuvolosità estesa e precipitazioni diffuse già da domani, lunedì 26 febbraio.

Nel dettaglio, lunedì in Lombardia il cielo sarà molto nuvoloso o coperto. Attese precipitazioni sparse a partire da Piemonte e Lombardia occidentale, via via più diffuse anche sul resto della regione nel pomeriggio. In montagna nevicherà, anche fino a 500-600 metri al mattino, mentre nel corso della giornata la quota neve andrà in progressivo rialzo

Martedì e mercoledì cieli grigi su tutta la regione, piogge sparse e nevicate in montagna oltre circa 1.500 metri. Le previsioni a lungo termine indicano ancora nuvolosità anche nella seconda parte della settimana, ma con tempo più asciutto.