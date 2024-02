Grandine a sorpresa: colpite le province di Como, Lecco, Monza e Bergamo

Grandine a febbraio. Varie zone della Lombardia sono state colpite nel corso del pomeriggio di sabato 24 febbraio da un’inattesa scarica di grandine, con pesanti chicchi di ghiaccio che hanno danneggiato, come spesso avviene in questi casi, le carrozzerie di automobili e moto.

La pioggia era ed è attesa, visto che l’allerta gialla della Protezione civile resta fino a domenica mattina in tutta la regione, Milano compresa, ma pochi si aspettavano il classico e violento fenomeno atmosferico che, solitamente, si scatena in estate. Particolarmente colpite le province di Como, Lecco, Monza Brianza, Bergamo mentre Milano è stata risparmiata – una debole pioggia si è registrata nel primo pomeriggio – e nelle montagne valtellinesi e orobiche c’è allarme per le possibili valanghe dovute alle ultime nevicate.

Sui gruppi social di tanti Comuni interessati dalla precipitazione, gli iscritti hanno pubblicato foto e impressioni per la grandine appena scesa che, come anticipato, nessuno aveva messo in preventivo.