Meteo Lombardia, weekend freddo ma soleggiato poi arriva il Gobbo d’Algeri: caldo ma non ovunque. Ecco dove

Milano, 15 dicembre 2023 – Lo hanno chiamato il Gobbo di Algeri ed è un gigantesco anticiclone proveniente dalle Canarie che si prolungherà fino all'Algeria, proiettandosi poi anche sull'Italia che porterà cielo sereno e temperature fino a 15 gradi sul Centro-Italia e fino a 20 su gran parte delle vallate alpine.

“Altro che inverno, su queste zone sarà quasi primavera! Temperature anomale fino a 10 gradi sopra le medie con valori tipici della prima metà maggio” spiega Antonio Sanò del sito IlMeteo.it. “Diversamente in pianura al Nord (specie in Valpadana) regnerà un clima più grigio e di conseguenza meno caldo, accompagnato anche da locali nebbie mattutine, possibili su Triveneto, Emilia Romagna e Lombardia, fino alle porte di Milano. Non si escludono addirittura locali gelate o brinate durante la notte su queste aree di pianura”.

Ma perché si chiama il Gobbo di Algeri? Il nome deriva “dall'andamento termico previsto nei prossimi giorni alla quota di 1500 metri, che riportato in un grafico assume la tipica forma di una gobb”», un “anticiclone subdolo che porterà sia freddo in pianura al Nord, sia condizioni di caldo anomalo in montagna (specie sulle Alpi) ed al Centro-Sud per almeno cinque o sette giorni”.

E in Lombardia che tempo farà?

Secondo Arpa Lombardia “oggi allontanamento della saccatura nordatlantica con rinforzo del vento da nord in montagna e, localmente, con effetti di foehn nelle valli e sull'alta pianura. Da domani e per il fine settimana espansione di un robusto promontorio anticiclonico dalla Penisola Iberica che porterà in Lombardia tempo soleggiato e mite sulla fascia pedemontana ed in montagna, mentre sulla pianura resteranno temperature più invernali con nebbia e foschia localmente anche persistente”.

Ecco le previsioni nel dettaglio:

Venerdì 15 dicembre 2023

Sereno o poco nuvoloso per passaggio di velature in quota, con maggiori addensamenti sui rilievi alpini settentrionali. Precipitazioni assenti, salvo debole nevischio portato da nord sui rilievi settentrionali di confine fino al mattino. Temperature minime in calo sulla pianura centrorientale, in aumento altrove; massime in aumento in pianura e in calo in montagna. In pianura minime tra -2 e 2 gradi, massime tra 8 e 12 gradi; effetti di foehn sull'alta pianura con temperature localmente più elevate. Foschia e nebbia a banchi sulla pianura orientale nelle ore fredde. Locali gelate in pianura alla notte e primo mattino.

Sabato 16 dicembre 2023

Sereno o poco nuvoloso per addensamenti a ridosso delle Alpi fino al mattino; in pianura nebbia in sollevamento fino alle ore centrali della giornata. Temperature minime in calo, massime in calo in pianura e in aumento in montagna. In pianura minime intorno a allo zero e massime intorno ai 6 gradi. Foschia e nebbia diffusa in pianura nelle ore fredde, localmente persistente nella giornata; gelate notturne sparse in pianura.

Domenica 17 dicembre 2023

Sereno o velato per passaggio di nubi in quota, con foschia o nubi basse in pianura nelle ore fredde in dissolvimento solo parziale nella giornata. Temperature in aumento in montagna; in pianura stazionarie o in lieve calo. Foschia e nebbia diffusa in pianura.

Lunedì 18 dicembre 2023