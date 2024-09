Pioggia e temporali irrompono in Lombardia, poi arriva l’Estate settembrina. Le previsioni meteo

Milano, 22 settembre 2024 – È ormai ora di salutare l’estate e non solo perché ce lo indica il calendario, che oggi segna l’equinozio d’autunno. Dopo gli ultimi giorni tiepidi con sole e cielo azzurro, sta per fare irruzione il maltempo.

Allerta meteo, in arrivo pioggia e temporali

Il bollettino meteo di Arpa Lombardia indica, tra domani, lunedì 23, e martedì 24 settembre, una saccatura associata ad un'ampia perturbazione in discesa sui Balcani in transito sulla regione, che porterà precipitazioni a tratti intense, in attenuazione mercoledì. Per giovedì 26 settembre è probabile l'ingresso della struttura principale, con tempo decisamente perturbato, ma nel fine settimana potrebbe tornare il bel tempo. Vediamo tutto più nel dettaglio.

Oggi, domenica 22 settembre, ultima giornata quasi estiva a Milano e in Lombardia. Al mattino e nel primo pomeriggio poco nuvoloso in pianura, qualche addensamento in montagna. In pianura minime tra 12°C e 14°C, massime tra 22°C e 24°C.

Meteo Arpa Lombardia, domenica ancora sole e caldo ma da lunedì nuvole e pioggia

Dal pomeriggio di oggi, domenica 22 settembre, aumento della nuvolosità a partire dai settori occidentali, in estensione anche a est in serata. Dal tardo pomeriggio ed in serata possibili deboli ed isolate piogge sui settori occidentali della regione e sui rilievi settentrionali.

Lunedì 23 settembre – come confermato dagli esperti de ilMeteo.it – arriva l'ennesima perturbazione atlantica di questo burrascoso mese di settembre, che provocherà un graduale peggioramento del tempo, con precipitazioni significative soprattutto al Nord, accompagnate da un nuovo calo delle temperature che scenderanno in maniera progressiva.

La perturbazione interesserà la Lombardia anche nelle giornate di martedì 24, mercoledì 25, giovedì 26 e venerdì 27 settembre. Sono previste intense piogge, con possibilità di temporali e grandine. Non è escluso che gli acquazzoni, accompagnati da venti forti, possano causare ancora una volta degli allagamenti e disagi. Di conseguenza, si registrerà un abbassamento delle temperature.

Sempre stando agli esperti de ilMeteo.it, nell’ultimo fine settimana di settembre, sabato 28 e domenica 29, pare che l'alta pressione potrebbe riconquistare il Nord, riportando un tempo più stabile su tutto il Paese. Potrebbe essere l'ora dell'Estate settembrina. I Centri di Calcolo, nel loro ultimo aggiornamento, sono infatti concordi nel proporre una poderosa risalita dell'anticiclone africano.