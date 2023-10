Meteo Lombardia, ancora una settimana di estate anomala ma l’autunno è in arrivo

Milano, 9 ottobre 2023 -. - Prosegue la lunga fase all'insegna del tempo stabile e insolitamente mite con anche la seconda settimana di ottobre che vedrà l'anticiclone africano dominante. Prossimi giorni con condizioni meteo stabili su tutta l'Italia dove avremo cieli sereni o poco nuvolosi e qualche foschia o nube bassa nelle prime ore del giorno. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano però mostrano con l'arrivo del weekend un possibile cedimento dell'anticiclone. L'inserimento di correnti più umide dai quadranti occidentali potrebbe portare entro l'inizio della prossima settimana un peggioramento meteo sull'Italia con precipitazioni sparse.

Previsioni meteo Lombardia

Anche in Lombardia, secondo l’Arpa, persistono condizioni stabili, associate alla presenza di un'area anticiclonica sull'Europa occidentale con flussi prevalentemente secchi da nord a tutte le quote. Cielo generalmente sereno salvo transiti di velature e possibili foschie in pianura nelle prime ore del mattino, valori massimi di temperatura ancora ben superiori ai valori medi di riferimento.

Ecco le previsioni meteo in dettaglio per la Lombardia

Lunedì 9 ottobre 2023

Su tutta la regione sereno al mattino, velato nel pomeriggio e in maniera più compatta sui rilievi centro orientali. Temperature minime e massime stazionarie. In pianura minime a circa 15 gradi, massime attorno ai 29.

Martedì 10 ottobre 2023

Tra notte e mattino velato in montagna, nubi basse o locali nebbie in pianura, in dissolvimento fino a sereno nel pomeriggio. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo.

Mercoledì 11 ottobre 2023

Poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Minime stazionarie in pianura, stazionarie o in lieve calo le massime. Venti deboli variabili ovunque.

Giovedì 12 ottobre 2023

Cielo irregolarmente nuvoloso. Precipitazioni assenti o locali poco probabili sui rilievi. In pianura minime stazionarie, massime in lieve calo. Venti deboli da ovest in pianura, da nord in montagna.

"Se vuoi iscriverti al canale whatsapp de Il Giorno clicca qui"