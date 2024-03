La (vera) primavera può attendere: da lunedì tutto cambia, di nuovo. Le previsioni meteo in Lombardia

Milano – Dopo tre week-end consecutivi nel segno della pioggia e (a quote medio-alte) della neve, finalmente i lombardi si stanno godendo un sabato di sole e temperature primaverili (sebbene nelle prime ore del mattino e in serata il termometro torni ad abbassarsi sensibilmente). Ma quanto durerà questo assaggio di bella stagione? Non molto, stando alle previsioni di Arpa Lombardia. Ma scendiamo nel dettaglio.

Domani, domenica 17 marzo, “torneranno correnti più umide dall'Atlantico ad accompagnare una nuvolosità diffusa e a tratti compatta, tuttavia in un contesto di generale assenza di piogge. Quest'ultime potrebbero raggiungere la Lombardia in forma isolata lunedì 18 marzo, quando un debole impulso perturbato atlantico proverà a valicare le Alpi, apportando inoltre un rinforzo dei venti in montagna e localmente anche nelle valli. In questa situazione di variabilità le temperature massime si manterranno comunque su valori gradevoli e primaverili.

Attenzione alla giornata di lunedì 18 marzo. Sulla regione è prevista nuvolosità diffusa e compatta nella prima metà del giorno, ampie schiarite dal pomeriggio a partire dai settori occidentali e settentrionali. Precipitazioni: probabili di debole intensità sulle Alpi, specie settori di confine, con neve oltre i 1800-2000 metri; possibili piovaschi sparsi anche tra Prealpi e pianura. Temperature: minime in aumento, massime in calo. Valori minimi in pianura intorno a 9 °C, massimi intorno a 17 °C. Zero termico: in temporaneo calo sin verso i 2000-2200 metri. Venti: in pianura deboli occidentali o meridionali; in montagna inizialmente deboli, probabili rinforzi in giornata da nord, specie lungo le cime di confine. Possibili foehn tra Valchiavenna e Alto Lario.

Mercoledì veloce aumento della nuvolosità su tutti i settori. Possibili locali e deboli precipitazioni a ridosso di Alpi e Prealpi. Temperature stazionarie o in leggero calo. Giovedì probabili condizioni di nuvolosità diffusa; molto incerta, al contrario, la probabilità di precipitazioni. Temperature senza evidenti variazioni.