In Lombardia e a Milano rischio nubifragi con grandine: temporali per tutta fine maggio. Le previsioni meteo

Milano – La pioggia? Non è finita. In questo interminabile maggio costellato da intense precipitazioni le giornate veramente primaverili sono state poche. Tanto che i lombardi si avvicinano all’inizio dell’estate meteorologica (che scatta l’1 giugno) con la sensazione di aver quasi “saltato a pié pari” un’intera stagione. E se gli ultimi due giorni – come il week-end scorso –hanno riportato sulla regione un po’ di sole e temperature gradevoli il quadro generale è destinato a cambiare in tempi brevissimi, riportando sulla Lombardia temporali e rischio grandine. Da oggi, mercoledì 29 maggio, un flusso nordoccidentale diffluente a debole curvatura ciclonica porterà sulla regione maggiore variabilità, con rovesci o temporali sui rilievi in estensione. Dalla tarda mattinata sono previsti rovesci o temporali sparsi dapprima sulle Prealpi, poi anche sull'Appennino. Nel pomeriggio le precipitazioni saranno in irregolare estensione anche all'alta pianura, facendosi più probabili e insistenti nella serata, in particolare sul Nordovest. Da domani, giovedì 30 maggio, una depressione in rapido spostamento dalle Isole Britanniche verso le Alpi produrrà tempo a tratti perturbato su tutta la regione fino alle prime ore notturne di sabato. E sulla regione anche il fine settimana sarà nel segno dell’instabilità.

Le previsioni giorno per giorno dal bollettino meteo di Arpa Lombardia:

Domani giovedì 30 maggio

Stato del cielo: fino al primo pomeriggio ovunque variabile da nuvoloso a coperto. Temporanee schiarite nel corso del pomeriggio sulla pianura, seguite da rapido e generale aumento della copertura da ovest. Precipitazioni: nella notte e primo mattino rovesci o temporali sparsi su Prealpi e fascia pedemontana, in spostamento da ovest verso est. Nel primo pomeriggio temporali sparsi su Nordovest, isolati sulle Alpi e sull'Appennino, sucessivamente anche sulla pianura occidentale. Dal tardo pomeriggio-sera precipitazioni da moderate a forti. Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve o moderato calo. In pianura minime intorno a 17 °C, massime intorno a 24 °C. Zero termico: intorno a 3100 metri. Venti: in pianura deboli orientali, in montagna deboli dai quadranti occidentali.

Meteo Lombardia

Venerdì 31 maggio

Stato del cielo: ovunque da molto nuvoloso a coperto per tutta la giornata. Precipitazioni: da moderate a forti sulla parte centroorientale della regione, più intense tra notte e primo pomeriggio; sui settori occidentali da deboli a moderate. Anche a carattere temporalesco. Neve generalmente oltre 1800 metri. Temperature: minime in lieve aumento, massime in forte calo. Ridotta escursione termica giornaliera. Zero termico: variabile tra 2000 e 2500 metri. Venti: da moderati a temporaneamente forti, di direzione variabile.

Il quadro meteo in Italia

In alcune zone del Nord alla resa dei conti, maggio 2024 risulterà da record con piogge 3 o 4 volte superiori alla media climatologica. E nelle prossime ore avremo altre piogge anche intense specie sul Nord-Est e sulla Lombardia orientale; l'ennesima perturbazione atlantica, poi, scivolerà in parte anche verso Sud portando acquazzoni sul settore adriatico. Mercoledì 29 maggio la perturbazione atlantica del martedì scivolerà sempre più verso Est, portando instabilità su medio e basso adriatico fino al pomeriggio; di contro, al Nord aumenterà l'instabilità proprio dal pomeriggio a causa di un nuovo, ennesimo, fronte atlantico in arrivo. Le prime piogge interesseranno le Alpi e le Prealpi, ma dalla sera inizieranno a sfociare anche sulle pianure adiacenti. Un nuovo peggioramento in questo mese di Maggio record per il settentrione.

Maggio non si smentisce, neppure in coda

Gli ultimi 2 giorni del mese non tradiranno il copione: ancora precipitazioni, anche intense, al Nord, variabilità a tratti perturbata al Centro, bello al Sud. Giovedì 30 maggio sono previsti rovesci a tratti intensi su Lombardia e Nord-Est in scivolamento verso le regioni del medio adriatico. Venerdì 31, infine, l'aria fredda in quota, collegata al fronte atlantico, porterà anche dei possibili nubifragi in Pianura Padana con grandine. Un quadro davvero inusuale, alla fine tireremo i conti e saranno 'conti bagnat’’.

E giugno? Il rischio è di passare (brutalmente) a giorni infuocati

Il mese di giugno, infine, non promette ancora niente di buono e di definitivo, ma quantomeno presenterà delle schiarite in più anche al settentrione: sabato 1 sono previsti isolati acquazzoni al pomeriggio sul Triveneto, domenica 2 giugno il sole probabilmente prevarrà sulle piogge, ma queste sono solo proiezioni meteo e/o speranze per chi ama il sole e il caldo. Per il caldo africano i modelli indicano una prima fiammata entro il 5 giugno: sono previsti 35°C al Sud e fino a 33°C anche al Centro e, secondo questa proiezione, potremmo passare all'improvviso da un maggio piovosissimo ad un giugno africano. L'Estate italiana sembra però ancora un pò lontana e ha bisogno di conferme.