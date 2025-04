In Lombardia svolta meteo gelida in poche ore: sabato primavera, domenica temperature a picco. Sarà un inizio settimana di freddo “anomalo”

Milano, 5 aprile 2025 – L’ondata di maltempo e freddo arriverà ma ‘slitta’ a domenica regalando dunque almeno un sabato soleggiato e dalle temperature primaverili. Secondo gli esperti di 3B Meteo, il week end del 5 e 6 aprile 2025 prevede un “sabato dal tempo stabile e soleggiato sulla Lombardia; correnti asciutte da nord garantiranno ancora bel tempo e clima mite, con temperature diurne in rialzo sin verso i 22 - 23°C. Domenica un flusso freddo da Est-Nordest si riverserà in Valpadana portando un generale aumento della nuvolosità e un drastico calo delle temperature. Non sono previste precipitazioni. Di nuovo bel tempo da lunedì, ma clima più freddo specie tra notte e mattino.

In dettaglio, sabato 5 aprile 2025 “un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su basse pianure occidentali, basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali e Prealpi orientali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle Orobie cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sulle Alpi Retiche cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli occidentali; Zero termico nell'intorno di 2400 metri.

Domenica 6 aprile “l'alta pressione si indebolisce parzialmente, favorendo l'ingresso di correnti più umide responsabile di un rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio. Nello specifico su basse pianure occidentali, pedemontane-alte pianure, Orobie e Prealpi orientali cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulle basse pianure orientali nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l'intera giornata; sulle Prealpi occidentali cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio sino a cieli molto nuvolosi o coperti la sera; sulle Alpi Retiche cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti moderati dai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 2350 metri”.

In sostanza, sintetizza Arpa Lombardia, domenica è previsto un marcato cambiamento, in quanto sul Nord Italia è atteso l'arrivo di un'area di bassa pressione con afflusso di aria fredda dal Nord Europa. In questa fase saranno presenti più nubi, temperature in brusco calo e venti moderati orientali, localmente anche forti. All'inizio della prossima settimana ancora valori termici bassi e generalmente inferiori alle medie climatiche. Per vedere un aumento delle temperature bisognerà attendere mercoledì: con temperature in lieve aumento e maggior presenza di sole.