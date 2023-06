Condizionatori, fresco in casa senza una bolletta rovente: consigli e trucchi per risparmiare

Milano, giugno 2023 – Il gran caldo è arrivato e i condizionatori vengono accesi. Prima di farlo smontate e pulite i filtri e fate funzionare la macchina per una decina di minuti con le finestre aperte.

Bolletta meno salata

Per questo 2023 rispetto alla scorsa estate c’è una buona notizia: il costo del condizionatore in bolletta scende tanto che, secondo l’analisi di Facile.it , quest’anno chi sceglierà di accendere l’aria per combattere il caldo dovrà mettere a budget - considerando le tariffe luce attuali – circa 124 euro, il 43% in meno rispetto allo scorso anno.

Risparmiare di più

Ma il costo dell’utilizzo del condizionatore non è solo legato alla bolletta elettrica. Una serie di accorgimenti e buone abitudini assicura un ulteriore risparmio ed evita inutili sprechi.

Dagli esperti di Facile.it ecco cinque consigli.

Classe energetica - Il primo elemento da tenere in considerazione se si vuole risparmiare è scegliere con attenzione la classe energetica del condizionatore ; migliore è l’efficienza dell’apparecchio, minori saranno i consumi. Chi è intenzionato ad acquistare dovrebbe optare per un modello di classe A o superiore in modo da ridurre notevolmente il peso in bolletta. Da un condizionatore di classe B ad uno di classe A++ si riduce il costo dell’energia di circa il 40% all’anno. Chi ha già un condizionatore datato, invece, può sfruttare le detrazioni fiscali: cambiando un vecchio impianto si può godere di bonus fino al 65%.

Temperatura - Scegliere la temperatura corretta: impostare 6-8 gradi in meno rispetto all'esterno è l'ideale e, se l'apparecchio ne è dotato, meglio ancora usare la funzione di deumidificazione; questa scelta permette di alleggerire la bolletta fino al 13%.

Condizionatore inverter – Valutare l'istallazione di un condizionatore inverter, apparecchio che - a differenza di quello tradizionale - una volta raggiunta la temperatura ideale, rallenta la velocità del motore e funziona al minimo, evitando il consumo di energia necessario per fermarsi e ripartire. Scegliere questa tipologia di climatizzatore permette un risparmio energetico del 30% rispetto ad uno standard.

Manutenzione - Sottovalutare la manutenzione dell'impianto e la pulizia dei filtri può costare caro alla salute e al nostro portafogli tanto che, utilizzando un apparecchio mal conservato, possiamo arrivare a spendere fino all'8% in più.

Funzione sleep. Durante le ore notturne, in alternativa alla deumidificazione, è bene preferire la funzione apposita per la notte oppure programmare in maniera corretta e sensata la temperatura e l'eventuale spegnimento dell'apparecchio; in questo modo la riduzione degli sprechi arriva al 10%.

E ora quattro trucchi utili suggeriti dagli esperti di Airzone Italia