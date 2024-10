Allerta gialla per i temporali: Lambro e Seveso ancora sorvegliati. Modifiche alla viabilità

Milano - Le previsioni meteo non lasciano spazio a interpretazioni: ci attendono giorni di pioggia. Tant’è che il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo gialla (rischio ordinario) per rischio idrogeologico a partire dalle ore 12 di domani, giovedì 17 ottobre, anche a Milano.

Avvisi

Durante l'allerta meteo, come sempre, si invitano i cittadini e le cittadine a porre attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi e dei sottopassi. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. È importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Fiumi

Come sempre gli osservati speciali saranno i fiumi Seveso e Lambro che, puntualmente ad ogni temporale, creano problematiche alla città e ai comuni dell’hinterland: se, nel primo caso, verrà valutata l’attivazione della vasca di laminazione di Bresso che permette alle acque del Seveso di raccogliersi nel bacino artificiale all’ingresso di Milano, evitando o limitando gli allagamenti nei quartieri di Niguarda e Isola, nel secondo non ci sono al momento contromisure. Lo sanno bene le comunità all’interno del Parco Lambro, costrette a evacuare sempre più frequentemente per le esondazioni del fiume che minaccia anche il quartiere Ponte Lambro e i comuni a nord e sud di Milano attraversati dal corso d’acqua, da Cologno Monzese a Locate Triulzi.

Viabilità

In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, è stata annullata la chiusura, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, del tratto compreso tra l'allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate Gattico e Besnate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 16, alle 5:00 di giovedì 17 ottobre. Di conseguenza, sarà regolarmente aperto il ramo di immissione dalla A8 Milano-Varese sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, da Varese in direzione della A26.

Sulla A4 Milano-Brescia sono state annullate le seguenti chiusure, che erano previste dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 16, alle 5:00 di giovedì 17 ottobre: annullata la chiusura del tratto Cormano-Monza, verso Brescia. Di conseguenza, sarà regolarmente aperta l'area di servizio "Lambro sud". Annullata la chiusura del tratto Sesto San Giovanni-Milano viale Certosa, verso Torino. Di conseguenza, saranno regolarmente aperte le aree di servizio "Novate nord" e "Lambro nord". Saranno aperte anche le entrate degli svincoli di Sesto San Giovanni e di Cormano, in entrambe le direzioni.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura del tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Cormano, verso Torino, dalle 21:00 di giovedì 17 e venerdì 18 ottobre, per consentire lavori relativi all'ampliamento della quarta corsia dinamica. Nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00, sarà chiusa l'area di servizio "Lambro nord", situata nel suddetto tratto. Si precisa che lo svincolo di Sesto San Giovanni sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Torino e Brescia. In alternativa, si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, seguire le indicazioni per A4/Torino e A8/Varese lungo la A52 Tangenziale nord; per la chiusura dell'entrata di Sesto San Giovanni verso Torino e Varese, seguire le indicazioni lungo la A52 Tangenziale nord; per la chiusura dell'entrata di Sesto San Giovanni, verso Brescia: Monza.