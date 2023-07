Allerta gialla in Lombardia: rischio temporali da stasera a domani

Mentre gran parte d’Italia boccheggia, con 8 città da bollino rosso e altre pronte a finire nella morsa del caldo, in Lombardia il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione ha emanato una nuova allerta gialla (rischio ordinario) per possibili temporali a partire dalla serata di oggi, martedì 11 luglio. L'allerta resta attiva fino alla mattinata di domani, mercoledì 12 luglio. In particolare il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Allerta arancione invece nel Varesotto dove la Protezione civile ha diramato l’avviso per possibili temporali forti a partire dalle 20 di questa sera, martedì 11 luglio, e fino alle 8 di domani mattina, mercoledì 12 luglio. In vista di ciò si raccomanda prudenza per le prossime.

Si tratta della quarta allerta in Lombardia, dopo quella del 7 luglio e dopo i nubifragi che hanno colpito Milano il 6 luglio e nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5, provocando ingenti danni e allagamenti di sottopassi e cantine che ha non richiesto numerosi interventi dei vigili del fuoco.