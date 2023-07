Meteo, ancora qualche temporale poi arriva il caldo africano: punte di 37°

Milano – Il violento temporale che si è abbattuto nella notte sulla Lombardia, con danni e disagi soprattutto su Milano e sul Lecchese, potrebbe essere l’ultimo almeno per una settimana: in arrivo infatti un’ondata di caldo africano che, a partire da sabato, interesserà tutta la Penisola. Tra oggi e domani si avrà ancora rovescio anche a carattere temporalesco, poi spazio al al sole estivo: sulla Pianura Padana le previsioni per la metà di settimana prossima parlano di punte di temperature intorno ai 37° C (e minime che non scenderanno sotto i 26°). Ecco, nel dettaglio le previsioni meteo per la Lombardia nei prossimi giorni.

Mercoledì 5 luglio

In parte soleggiato, con nuvolosità variabile in dissoluzione al mattino e annuvolamenti nel pomeriggio. Previsti temporali dalla prima serata su Alpi e Prealpi. In pianura variabilità estesa ma asciutto. Temperature massime tra 27 e 29°C, minime tra 16 e 19°C.

Giovedì 6 luglio

In parte soleggiato, nuvolosità variabile con possibilità di rovesci e temporali su tutta la regione. In serata probabile miglioramento sulla Lombardia orientale ma ancora temporali fin nella notte sulla Lombardia occidentale. Massime in calo di un paio di gradi tra 24 e 27°C, minime tra 16 e 18°C.

Venerdì 7 luglio

Soleggiato, poche nuvole in dissoluzione al mattino e sui rilievi nel pomeriggio, asciutto. Aumento delle temperature: le massime tra 28 e 30°C, le minime tra 17 e 20°C.

Sabato 8 e domenica 9 luglio

Bel tempo estivo, soleggiato e via via più caldo. Le temperature massime in pianura arriveranno fino 33° C, si attesteranno invece sui 30°C nella fascia prealpina.