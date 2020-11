Milano, 11 novembre 2020 – Pace (momentaneamente) ritrovata per Nicole Soria e Andrea Ghiselli, protagonisti del docu-reality “Matrimonio a prima vista”. La 29enne milanese e il neo marito pesarese, che si sono sposati “al buio” incontrandosi per la prima volta il giorno del fatidico “sì”, continuano a calamitare l'attenzione del pubblico e dei social. Se infatti le altre coppie del programma sembrano proseguire il percorso su una strada ormai ben definita (l'idillio per Giorgia e Luca e il conflitto tra Sitara e Gianluca) per Nicole e Andrea la situazione ha contorni ancora indefiniti.

Nella puntata di ieri su Real Time è andata in scena la reunion tra le tre coppie di questa edizione, che ha permesso ai protagonisti di confrontare le proprie esperienze. Per Nicole è stato il momento del desiderato riavvicinamento al compagno dopo il duro scontro avvenuto durante la sua permanenza a Pesaro. Andrea, complice l'emozione suscitata dall'album fotografico del giorno delle nozze, è tornato a dare (in parte) alla contabile milanese le tanto attese conferme, dedicandole addirittura la canzone “Eccomi”. Un ammorbidimento che ha spiazzato la stessa Nicole: “Non me lo aspettavo – ha confessato –. Mi ha detto che è contento di aver fatto questa esperienza con me e che anche oggi, nonostante gli alti e bassi che abbiamo vissuto in queste settimane, mi dedicherebbe le parole di quella canzone”.

Tutto risolto? Non proprio. I nodi della relazione sono infatti ancora da sciogliere. In primis il problema della distanza. Nicole è infatti una milanese innamorata di Milano e ha sempre mostrato una certa paura alla prospettiva di cambiare città e lavoro per trasferirsi nelle Marche, dove il neo marito gestisce il ristorante di famiglia. Del resto il giovane pesarese non ha preso neppure in considerazione un trasloco in Lombardia, spiegando di doversi occupare dell'attività. C'è poi la ferita aperta della rivelazione di Andrea, che nelle scorse puntate ha detto senza troppi giri di parole che Nicole non rappresenta il suo ideale estetico di donna. Parole che hanno suscitato rabbia e amarezza nella 29enne. Nonostante queste difficoltà i due hanno deciso di andare avanti e vivere questo “esperimento” fino all'ultimo. Ma la resa dei conti è vicina. Nella prossima puntata infatti le coppie dovranno decidere se restare insieme o divorziare.

Nella storia del programma non sono mancati i protagonisti lombardi. L'anno scorso a tenere banco fu l'arlunese Federica Majorano: le nozze con il toscano Fulvio Amoruso non andarono come sperato e i due decisero di separarsi al termine del programma (dopo infiniti scontri e litigi). Molto seguita anche la storia tra Wilma Milani, di Abbiategrasso, e Stefano Soban, di Alessandria: erano rimasti insieme alla fine del programma per poi allontanarsi qualche mese dopo. Un epilogo ben diverso è stato invece quello della lissonese Francesca Musci e di Stefano Protraggi, oggi 32enni. Amatissimi protagonisti della seconda edizione (2016), sono l'unica coppia ancora insieme: anzi, i due si sono risposati (con rito religioso).