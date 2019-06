Milano 28 giugno 2019 - Sarebbe dovuto essere un esperimento sociologico, un modo per mettersi in gioco e cercare di dare una svolta alla propria vita. In realtà quelle nozze celebrate in televisione durante il programma di Real Time “Matrimonio a prima vista” - la formula della trasmissione prevede che un uomo e una donna si sposino senza conoscersi prima e vedendosi soltanto il giorno del sì - si è trasformato in un tunnel dal quale Wilma Milani, di Abbiategrasso, e il marito Stefano Soban, di Alessandria, non sono ancora riusciti a uscire. Anche perché la burocrazia impedisce loro di divorziare. Nonostante la coppia abbia proceduto entro i sei mesi previsti dal programma a dare disdetta e quindi abbia deciso di separarsi, le motivazioni non sono state ritenute tali da poter dare avvio all’iter per un annullamento. I due, pur non vivendo da marito e moglie, risultano quindi ancora essere sposati regolarmente.

Wilma, perché ha deciso di partecipare a “Matrimonio a prima vista”?

«Ero in un momento particolare della mia vita. Tutti i sogni che avevo, romantici forse, non si realizzavano. Incontravo persone che non rappresentavano il mio ideale di uomo, marito e futuro padre. Mi sono rivolta a questo programma, per partecipare a questo esperimento, affidandomi alla scienza dei tre esperti di sociologia, sessuologia e psicologia convinta di incontrare, finalmente, la persona giusta».

Cosa non ha funzionato nel vostro matrimonio?

«Ho cercato di fare il possibile per concludere questo esperimento in modo positivo, ma purtroppo siamo due persone con interessi e idee differenti. Il matrimonio, per me, deve rappresentare l’insieme di molteplici fattori, e non sto parlando solo del lato fisico, ma di complicità, di passione e del sentirsi reciprocamente».

Cosa risponde a chi accusa lei e Stefano di essere stati avventati nell’affidarvi a un programma televisivo per un evento così importante come il matrimonio?

«Hanno ragione, sono stata avventata. Se tornassi indietro non lo farei, proprio perché adesso sono certa che l’amore non è frutto di un preciso calcolo scientifico, ma - e deve essere - un meraviglioso disordine fatto di passione e sentimento».

Come sono oggi i rapporti fra voi due?

«Io avrei voluto mantenere un rapporto di amicizia, ma provando lui dei sentimenti differenti per me, risulta molto difficile».

Perché non potete annullare il vostro matrimonio? Come state procedendo per risolvere la situazione?

«Perché i problemi burocratici riscontrati dai Comuni di residenza in fase di separazione non sono risultati così gravi da poter invalidare il matrimonio. Stiamo procedendo alla separazione attraverso le normali vie burocratiche».