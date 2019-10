Arluno (Milano), 4 ottobre 2019 – "Ho maturato la convinzione che non ci debba accontentare in amore". Con queste parole l'arlunese Federica Majorano ha spiegato che cosa le ha lasciato l'intensa esperienza vissuta a "Matrimonio a prima vista". La giovane milanese e (l'ormai ex marito) Fulvio Amoruso sono stati i protagonisti indiscussi dell'edizione 2019 (la quarta) del docu reality di Real Time. Se è vero che i social non hanno risparmiato critiche e frecciatine alla sposa di Arluno è anche vero che Federica ha portato a termine il suo percorso rimanendo fedele a se stessa, con una sincerità a volte spiazzante ("Concludo questo viaggio a testa alta", ha spiegato nel corso dell'ultima puntata).

Infatti, sin dal matrimonio la giovane arlunese non ha nascosto che non era scoccata la scintilla nei confronti del giovane toscano. Occhi chiari, capelli mossi e fisico asciutto, Federica invece aveva fatto colpo sullo sposo "al buio", che ha cercato in tutti i modi di invertire la rotta in una storia iniziata in salita. Ed è su questo punto che si sono concentrate le maggiori critiche del popolo dei social: Federica non si sarebbe messa in gioco abbastanza, non avrebbe neanche provato a vedere se storia poteva funzionare ("Fulvio si è messo in gioco, ha sopportato, ha provato...Ma lei un iceberg"). Nonostante qualche "spiraglio di sole" - come detto dalla stessa ragazza in merito ad alcuni momenti in cui nella coppia si è visto un barlume di speranza - alla fine tra i due è stata inevitabile rottura perché "siamo incompatibili". "Avevi un ragazzo stupendo e te lo sei fatto scappare", hanno commentato molti telespettatori su Facebook e Twitter. Ma Federica è stata chiara: in assenza di emozioni e di vero trasporto non aveva senso andare avanti. "Magari ragiono da 15enne che crede alle favolette - ha detto prima della restituzione delle fedi - ma per me è così".