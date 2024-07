Mantova: violentata per strada mentre torna in bicicletta dalla sagra del paese

Campitello di Marcaria, 21 luglio 2024 – Violenza sessuale lungo la strada: ventiquattrenne pakistano arrestato subito dopo gli abusi. L’episodio si è verificato a Campitello, frazione di Marcaria, comune a ovest di Mantova, adagiato sul corso dell’Oglio. La vittima è una donna di 55 anni.

L’attacco

L’allarme è scattato verso le 2 di notte quando due guardie giurate hanno chiamato i carabinieri, avvisandoli di aver appena prestato soccorso a una 55enne residente in zona, malconcia e in evidente stato di choc.

La donna ha raccontato di essere stata seguita e bloccata da un uomo mentre faceva ritorno a casa in bicicletta sulla provinciale 240, di rientro dalla sagra estiva di Campitello. L’aggressore – queste le parole della donna – con la forza l’ha spinta giù dalla bicicletta e l’ha trascinata in una zona appartata. L’ha afferrata per il collo e immobilizzata a terra, costringendola contro la sua volontà a subire atti sessuali espliciti.

L’intervento

Mentre si consumava la violenza, sono passati in zona i due vigilantes. Il loro arrivo ha permesso alla donna di divincolarsi dalla presa e di allontanarsi dal predatore sessuale. Successivamente sono intervenuti i carabinieri, che hanno rintracciato il presunto violentatore.

Se l’era data a gambe nei campi, sperando di riuscire a mettersi al riparo dalle forze dell’ordine con il favore dell’oscurità. È, invece, stato rintracciato nascosto dietro la siepe che delimita il giardino di un’abitazione nelle vicinanze.

L'aggressore

L’uomo, arrestato, è un 24enne pakistano residente nel Ferrarese. La vittima della violenza è stata portata in ospedale a Mantova: qui sono state riscontrate lesioni compatibili con l’assalto subìto.

Lo straniero è stato portato in carcere a Mantova: il gip ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.