Tromba d’aria a Porto Mantovano: si contano i danni. Il video dalle zone più colpite

Mantova, 12 marzo 2024 – Tromba d’aria nel Mantovano: è iniziata la conta dei danni. Due giorni fa la cittadina di Porto Mantovano è stata colpita da una sorta di uragano: l’area più flagellata dal maltempo è stata la zona artigianale di via Bachelet.

Tre immagini dei danni provocati dalla tromba d'aria (dal profilo FB del Comune)

Le forti raffiche di vento hanno scoperchiato capannoni e portato scompiglio nel cantiere per la realizzazione della nuova scuola materna di Strada Dosso, con laterizi e altro materiale “scagliato” a metri di distanza, colpendo anche alcune auto in sosta.

Le segnalazioni

L’amministrazione comunale ha deciso di venire in aiuto dei cittadini che lamentano danni dalla tromba d’aria: a disposizione c’è l’email protocollo@comune.porto-mantovano.mn.it in cui verranno raccolte tutte le segnalazione dei privati.

I messaggi verranno inoltrati alla ditta a cui sono stati commissionati i lavori di ricostruzione, che potrà procedere tramite la sua assicurazione.

I responsabili dell’Amministrazione, si legge sul profilo Facebook istituzionale, sono intenzionati a contattare la Regione Lombardia per valutare la possibilità di chiedere ulteriori aiuti. La situazione è seguita dal sindaco Massimo Salvarani, in prima persona, affiancato dall’assessore ai Lavori pubblici Pier Claudio Ghizzi

Effetto maltempo

La tromba d’aria si è scatenata due giorni fa, domenica 10 marzo, con violenza inusitata fra le 13 e le 13.30. Tegole, lamiere, pannelli provenienti dai tetti scoperchiati e il materiale del cantiere per l’asilo, sollevati dal vento, sono successivamente piovuti in strada, provocando danni in serie ai veicoli parcheggiati in zona, ma anche ad alcuni immobili. Sono stati abbattuti anche alberi e piante.