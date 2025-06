Incidente a Sermide e Felonica, auto finisce contro la recinzione di una casa: grave 29enne

Sermide e Felonica (Mantova), 25 giugno 2025 – Grave incidente, nella notte tra martedì e mercoledì, a Sermide e Felonica, nel Mantovano.

Poco prima dell’una, sulla Sp.35. sul tratto che prende il nome di via San Giovanni, un ragazzo di 29 anni, residente a Fiacrolo (Rovigo), alla guida della sua Bmw è finito contro la recinzione di un’abitazione, danneggiando anche un tubo della rete del gas.

L’allarme è stato dato immediatamente da alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito alla scena. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 e l’eliambulanza che ha tarsportato il conducente del veicolo all’ospedale civile di Brescia in codice rosso. Le sue condizioni sono serie, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

I Carabinieri di Poggio Rusco sono intervenuti per i rilievi e stanno chiarendo le cause e l’esatta dinamica dell’incidente. Presenti anche i vigili del fuoco.