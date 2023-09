Cede tetto danneggiato da maltempo nel Mantovano, imprenditore precipita e batte la testa: è in coma

Mantova, 1 settembre 2023 – Grave infortunio sul lavoro questa mattina in una azienda di Marmirolo, nel Mantovano. Ivo Carnevali, 72 anni, titolare di un'impresa di elettromeccanica, è salito sul tetto questa mattina poco prima di mezzogiorno per verificare alcune perdite già riparate e verificare le condizioni della copertura danneggiata dal maltempo dei giorni scorsi, ma le lastre in fibrocemento ecologico hanno ceduto e l'uomo è precipitato da un'altezza di sette metri.

Nella caduta ha riportato un grave trauma alla testa. L’uomo è stato subito soccorso dal figlio, socio nell'azienda che ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 con automedica, ambulanza ed elisoccorso. Il 72enne è stato trasportato in eliambulanza agli Spedali Civili di Brescia, dove è stato ricoverato in coma nel reparto di rianimazione. Intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

Ieri altro incidente sul lavoro nel Bresciano, a Bedizzole, dove un uomo di 48 anni, Gianfranco Amicabile è morto a seguito delle gravissime ustioni provocate da una fiammata partita per cause in corso di accertamento mentre lavorava sul tetto di un capannone industriale. Inutile la disperata corsa e il ricovero in ospedale, l’uomo, consigliere comunale a Bedizzole e presidente della locale sezione bersaglieri non ce l’ha fatta.