Gianfranco Amicabile morto, chi era il consigliere comunale e presidente bersaglieri di Bedizzole

Bedizzole (Brescia), 1 settembre 2023 – "Il bersagliere Gianfranco Amicabile è corso avanti! Carissimo Gianfranco ... troppo presto ...troppo presto!”. Così l’Eco del Bersagliere ha dato notizia sui social della morte del 48enne, presidente della Sezione ANB di Bedizzole e consigliere comunale che ieri pomeriggio è stato investito da una fiammata mentre lavorava sul tetto di un capannone industriale, riportando ustioni di secondo e terzo grado su tutto il corpo.

La famiglia

Gianfranco Amicabile, 48 anni, sposato e con un figlio di 27 anni - che si trovava con lui al momento dell’incidente, ma è uscito illeso - era molto noto a Bedizzole, non solo per il suo impegno in politica (eletto nelle file della Lega in Consiglio comunale) ma anche per la carica di presidente della sezione bersaglieri ANB di Bedizzole.

L'omaggio dei bersaglieri

"Ora son certo – si legge ancora in un commosso post su L’eco dei bersaglieri – verrai accolto da quei tanti e bravi capi fanfara che ti hanno preceduto e con loro da lassù osserverai noi ... che, forse non tutti, abbiamo capito quanto importante sia la vita rispetto a tante banalità. In un attimo tutto può cambiare, nostro malgrado”.

Il cordoglio corre sui social, con i post delle associazioni che conoscevano Amabile e che avevano avuto modo di apprezzarlo per il suo garbo e la sua disponibilità. In un post la presidenza nazionale “piange con profondo dolore la scomparsa dell'indimenticabile Bersagliere Gianfranco Amicabile, Presidente della Sezione ANB di Bedizzole”. Mentre la Sez. Ugo Verdi di Villastellone si unisce al dolore della famiglia. E ancora la Fanfara Bersaglieri dell'Etna e la sua sezione di Belpasso, si unisce al dolore per la prematura perdita del Presidente della Fanfara di Bedizzole di Brescia. “Nostro Amico e Fratello Bersagliere Gianfranco Amicabile”. Mentre la fanfara bersaglieri Valotti di Orzinuovi scrive: “Con grande dolore porgiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia, agli amici, alla sezione ed alla Fanfara A. Caretto di Bedizzole per la prematura scomparsa del bersagliere Gianfranco Amicabile. Persona sempre corretta e leale, che ha sempre svolto il suo ruolo di presidente con grande entusiasmo e vero spirito bersaglieresco”.

Il cordoglio sui social

In poche ore la pagina facebook di Amicabile si è trasformata in una bacheca del dolore, un luogo virtuale in cui i tanti che hanno conosciuto il 48enne e anche chi non lo conosceva affatto lascia un pensiero, una parola di conforto per i familiari, una preghiera per il bersagliere “corso avanti” davvero troppo presto e troppo tragicamente.