Morto a Clusone, Roberto Zanoletti aveva festeggiato lunedì i 56 anni

Clusone (Bergamo), 8 gennaio 2025 – Solo lunedì aveva festeggiato in famiglia il suo 56esimo compleanno. E ieri era tornato al lavoro, nella sua azienda, dopo la pausa natalizia, per la ripresa dell’attività.

L’imprenditore Roberto Zanoletti di Clusone è morto nel cortile della sua impresa edile in via Albricci, nella parte bassa della cittadina della Valle Seriana. Ha perso la vita cadendo da un cestello di un muletto che stava utilizzando per raggiungere una parete di un muro dell’azienda che doveva essere pulita con l’idropulitrice.

Un volo di circa sei metri che non ha lasciato scampo al titolare di un’attività di pavimentazione e selciatura. La tragedia è avvenuta intorno alle 11. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe salito sulle benne del muretto proprio per raggiungere in altezza la parte di muretto che doveva pulire.

E mentre stava effettuando questa operazione, per cause in accertamento il Roberto Zanoletti ha perso l’equilibrio ed è precipitato a terra. Sotto gli occhi del figlio, dipendente dell’azienda di famiglia. Nella caduta l’imprenditore ha sbattuto violentemente la testa sull’asfalto. Le sue condizioni sono apparse subito disperate.

Scattato l’allarme, sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato l’automedica e l’ambulanza. Ma quando il personale sanitario ha raggiunto il luogo della disgrazia, per il 56enne purtroppo non c’era più nulla da fare. Troppo gravi i traumi riportati nella caduta.

Vano l’intervento dei sanitari del corpo volontari Presolana. Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Clusone e i tecnici dell’Ats. Roberto Zanoletti aveva ereditato l’attività dal padre, che gli aveva insegnato il mestiere di selciatore.

Era un professionista ricercato: in passato aveva anche sistemato la pavimentazione di alcune vie del centro storico di Clusone. Grande sportivo, è stato un atleta agonista di sci di fondo tesserato con il Corpo forestale: negli ultimi anni la bicicletta era diventata la sua grande passione. Lascia nel dolore la moglie e due figli. La salma è composta nella chiesa di San Luigi, a Clusone, antistante la basilica. La tragica notizia tragica ha colpito il territorio proprio perché Zanoletti era molto conosciuto.