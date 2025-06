Pensionato gli taglia la strada, lui prova a sterzare ma si schianta in moto: 60enne di Morterone in prognosi riservata

Lecco – Un motociclista di 60 anni è ricoverato in prognosi riservata in seguito ad un incidente in centro a Lecco. Lo ha travolto un automobilista. Coinvolto anche un passante a piedi di 78 anni, che ha urtato nel tentativo di evitare l'impatto. Il 60enne, di Morterone, era in sella al suo scooter Kymco X-Town 300.

Stava procedendo per la sua strada, ma un pensionato al volante di una Fiat Panda gli ha tagliato la strada e lo ha investito. Lui, d'istinto, ha provato a scongiurare l'impatto e ha sterzato bruscamente, ma non è servito, perché il 78enne lo ha urtato e lo ha scaraventato su un marciapiede dove stava passando il 78enne, che così ci è andato di mezzo pure lui. Ad avere la peggio è stato però lo scooterista che è rimasto a terra, incosciente.

I soccorsi

Lo hanno soccorso i sanitari di Areu con i volontari della Croce rossa e della Croce San Nicolò. Dopo essere stato stabilizzato è stato trasferito d'urgenza in ambulanza in ospedale, all'Alessandro Manzoni di Lecco. Ora è ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata.

Tra le diverse lesioni che ha riportato, ha rimediato anche un grave trauma ad un arto. Il pedone invece è stato trasportato in ospedale al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia a Como. Ricoverato in ospedale a Lecco in prognosi riservata per politraumi c'è anche un secondo motociclista, un lecchese di 58 anni, rimasto coinvolto sabato sera in un incidente in una galleria della nuova Lecco – Ballabio, la diramazione per la Valsassina della Statale 36.