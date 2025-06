Mantova, perde il controllo dell’auto e si ribalta in mezzo alla strada: 20enne in ospedale

Mantova, 7 giugno 2025 – Incidente nella mattina di oggi, sabato 7 giugno 2025, a Mantova. Tutto è successo intorno alle 7 circa all’altezza di ponte di San Giorgio, in via Legnago Stando a quanto riferito il conducente – un giovane di 20 anni, residente in città – si trovava alla guida di un’auto quando – per cause ancora in fase di accertamento – ha perso il controllo del mezzo si è cappottato. Una carambola impressionante ma che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze tragiche.

Il ragazzo è stato prontamente soccorso dal personale sanitario inviato sul posto con un’ambulanza dalla centralina di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) ed è stato trasportato in codice giallo presso l’Ospedale Civile di Mantova. I sanitari sono usciti in codice rosso ma le condizioni del ventenne sono risultate meno critiche di quanto inizialmente temuto. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri di San Giorgio Bigarello che ha effettuato i rilievi del caso. Non risultano altre vetture coinvolti nell’incidente. L’ipotesi più probabile – fanno sapere i militari – è che all’origine delll’accaduto ci sia un colpo di sonno.