Macchinista del treno trova le sbarre aperte. Pericolo scampato

Pericolo scampato grazie ai sistemi di sicurezza ieri alle 7 a Pizzighettone. Un convoglio che stava per arrivare da Cremona nella stazione di Roggione, frazione del paese, è riuscito ad arrestare la marcia pochi metri prima del passaggio a livello che era rimasto inspiegabilmente con le sbarre alzate, permettendo il transito alle auto. I sistemi di sicurezza hanno segnalato al macchinista del treno in arrivo il malfunzionamento del passaggio a livello e il conducente ha dapprima fermato il convoglio e poi è transitato in sicurezza. Il caso ha fatto venire alla mente la tragica morte della pizzighettonese Elisa Conzadori, travolta e uccisa da un treno a Maleo il 15 agosto 2020 mentre superava la barriera dove le sbarre erano rimaste alzate nonostante il convoglio in arrivo.