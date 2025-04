Ragazza investita mentre attraversa a Noverasco: il ponte pedonale è chiuso dal 2018

Una ragazza di 18 anni è stata investita sul passaggio pedonale semaforizzato provvisorio di Noverasco. Inizialmente apparsa molto grave, non sarebbe più in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto questa mattina alle 7.30. La vittima, una studentessa, stava attraversando la strada all’altezza del passaggio pedonale semaforizzato quando è stata travolta da un’auto in transito. L’allarme è stato lanciato immediatamente da alcuni presenti e sul posto sono giunte un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Dopo le prime cure, la ragazza, che era cosciente, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Humanitas, dove è stata ricoverata in codice giallo. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita. Si tratta dell’ennesimo investimento di un pedone in questa zona, dove tre anni fa un’anziana donna aveva perso la vita tentando di attraversare la strada. L’incidente ha sollevato nuove proteste dei residenti di Noverasco, che attendono la realizzazione di un nuovo ponte pedonale da ben 7 anni. Da ieri i social sono inondati di polemiche e richieste di apertura immediata del ponte pedonale anche in maniera provvisoria per consentire almeno agli studenti di attraversare la Val Tidone in maniera sicura. E numerose sono state le proteste anche con il blocco temporaneo della strada.

Il ponte pedonale è stato ultimato ma non viene ancora aperto a causa della mancanza di accessi per disabili. L’attraversamento pedonale semaforizzato era nato come intervento provvisorio. La chiusura della passerella pedonale che collegava le due parti di Noverasco, divise dalla ex statale 412 della Val Tidone, risale al 2018, quando alcuni calcinacci caddero sulla sede stradale. Città metropolitana ha quindi demolito prima una rampa e poi realizzato un passaggio pedonale semaforizzato a livello strada. Questa scelta, sebbene obbligata per permettere l’attraversamento della Val Tidone, soprattutto per gli studenti diretti al liceo agrario Calvino, si è rivelata molto pericolosa a causa dell’alta velocità delle auto in transito. Il tratto di strada non è dotato di controlli della velocità, e le auto spesso superano il limite di 50 km all’ora. L’incidente infiamma la campagna elettorale sebbene la struttura sia in capo a Città metropolitana.