Gira per il paese con gli attrezzi di scasso: arrestata. A soli 20 anni una lunga sfilza di condanne per furto

San Giorgio Bigarello (Mantova) – Girovagava per le strade del comune di San Giorgio Bigarello (Mantova) con i suoi “attrezzi”. Ma la giovane – una 20enne che risede nel campo nomadi di Verona – è incappata in un controllo di una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di San Giorgio Bigarello, nel Mantovano. La successiva perquisizione ha permesso ai militari di rinvenire 3 cacciaviti ed 1 chiave inglese, materiale che la stessa ragazza deteneva senza alcun giustificato motivo. Il materiale “da lavoro” è stato posto sotto sequestro.

Da un controllo effettuato presso la Banca Dati è emerso che la stessa era ricercata in quanto pendeva, a suo carico, un ordine di arresto. I Carabinieri della Stazione di San Giorgio Bigarello, pertanto, ha dato esecuzione all’ordine di carcerazione per pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica di Brescia, arrestandola dopo aver collezionato svariate condanne per furto. La stessa dovrà scontare la pena di 6 anni, 6 mesi e 26 giorni di reclusione per aver commesso numerosi reati di furto. L’arrestata, al termine delle formalità di rito, è stata associata presso la casa circondariale di Mantova, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.