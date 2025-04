Arrestati due ladri di bagagli

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza un cittadino francese di 28 anni e un cittadino belga di 30, fermati dopo aver rubato diversi oggetti di valore a un passeggero presso il Terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa. Gli agenti dell’Ufficio Polizia di frontiera aerea, sono riusciti ad arrestare i responsabili del furto mentre si stavano allontanando dopo che avevano sottratto un trolley e una borsa contenenti svariati oggetti di valore, mentre il proprietario era in attesa dello svolgimento delle operazioni di check-in presso gli uffici di un autonoleggio. Il tribunale di Busto Arsizio ha convalidato l’arresto ed entrambi risultano noti per reati analoghi.