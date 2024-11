Les Votives, Mimì Caruso e I Patagarri: ecco gli inediti. X Factor 2024: una puntata chiave

Milano, 21 novembre 2024 – Serata chiave per i tre lombardi protagonisti dell’edizione 2024 di X Factor. Questa sera, nella nuova puntata di Live, Les Votives, I Patagarri e Mimì canteranno il loro inedito. Sebbene le due band milanesi e la 17enne di Usmate Velate se la siano cavata egregiamente con le cover assegnate dai loro giudici (Achille Lauro e Manuel Agnelli), cantare un proprio brano è un’occasione unica per mostrarsi nella veste più autentica. La puntata sarà divisa in due manche (con doppia eliminazione). Nella prima, gli artisti faranno il loro ingresso ufficiale nel mercato discografico presentando ognuno il proprio inedito. A seguire, nella seconda manche, sarà il momento delle cover. Ma veniamo agli artisti lombardi.

Le assegnazioni per Les Votives e I Patagarri

Le due band di Milano sono entrambe in quota Achille Lauro, l'unico ad avere la sua formazione ancora al completo. I Patagarri porteranno in scena porteranno "Caravan" (scritto da loro stessi e prodotto da Bias e Danien). Grande attesa anche per la cover, che si preannuncia molto interessante: un mash up a tutto jazz tra "Tu vuò fa l'americano" di Renato Carosone e "Bella ciao". Occhi puntati anche sull’altro gruppo milanese, i Les Votives: il loro inedito si intitola “Monster” (scritto da loro stessi e prodotto da Gianmarco Manilardi e Danien). Per quanto concerne la cover per la band milanese è in arrivo un’altra sfida difficile: "You Know I'm No Good" di Amy Winehouse.

Le assegnazioni per Mimì Caruso

Manuel Agnelli ha due talenti in gara e Mimì Caruso è sicuramente il suo “diamante grezzo”. L’inedito della talentuosa brianzola – che nella scorsa puntata si aggiudicata l’applauso estasiato del pubblico sulla sua interpretazione di un brano capolavoro di Lucio Dalla – è "Dove si va" (scritto da Madame e prodotto da Gianmarco Manilardi). Per la manche di cover Mimì si cimenterà con il grande classico "Lilac Wine", partendo dalla versione di Nina Simone.

Una puntata decisiva

Nella diretta di giovedì 21 novembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW all'X Factor Arena approderà i Coma_Cose, ospiti del quinto live. Tra i giudici alta tensione in particolare per Paola Iezzi e Jake La Furia, entrambi con un solo talento rimasto in gara. In particolare a rischiare sarebbe Lowrah (in squadra con Paola), che si è salvata al fotofinish nella scorsa puntata, spuntandola all’ultimo minuto nel ballottaggio con Danielle (della squadra di Manuel Agnelli).