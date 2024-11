L'incanto di Mimì, la direzione dei Les Votives e le prospettive dei Patagarri: cosa è successo nella puntata di X Factor 2024

Milano, 15 novembre 2024 - Mimì Caruso, Les Votives e I Patagarri sono uscite indenni dalla scure della doppia eliminazione. Quella andata in scena ieri a X Factor, con due vorticose manche in sequenza, è stata una puntata da nervi a fior di pelle. E sebbene i tre artisti lombardi siano riusciti a superare l’ostacolo accedendo alla prossima puntata di Live (anche questa - inutile farsi illusioni - con due eliminati), le difficoltà e le insidie non sono mancate. Ma soprattutto si è capito chiaramente che d’ora in avanti il gioco si farà duro. E le sfide - anche per chi per ora è stato sostanzialmente esente da critiche - non mancheranno. Anzi. Del resto la finale di Napoli è sempre più vicina E la prossima si preannuncia come una puntata chiave: è l’ora degli inediti.