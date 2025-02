Friendzone, ghosting e strategie di conquista: Emma Galeotti protagonista di ‘Ti Lovvo – Sopravvivere in amore con stile’

Milano, 3 febbraio 2025 – Friendzone, ghosting, gelosie, amori sbagliati e strategie di conquista: avete per caso bisogno di consigli? Sbarca in tv ‘Ti Lovvo – Sopravvivere in amore con stile’, il nuovo programma della direzione Rai Kids. Una sorta di manuale di sopravvivenza ironico e scanzonato per affrontare le relazioni amorose, con Emma Galeotti e tanti ospiti, da Virginia Benzi (Quantum Girl) alla scrittrice Cristina Chiperi, dal comico Adriano Moretti all’attore di “Mare fuori2” Artem Tkachuk e molti altri. Nello spazio radiofonico del Metastudio di Via Asiago, la giovane tiktoker cercherà di capire qualcosa di più sull’amore, attraverso testimonianze e un confronto aperto con chi ha accettato il suo invito. Ma quando andrà in onda, dove e quante puntate saranno? Ecco tutte le informazioni e qualche curiosità.

La protagonista, Emma Galeotti è una giovane tiktoker di Milano, scrittrice e protagonista di programmi multipiattaforma, che rappresenta una delle voci più autentiche e originali della sua generazione. Nota per il suo approccio ironico e schietto, Emma si è affermata come una figura di riferimento per i giovani che cercano di navigare tra i complessi temi dell’adolescenza, delle relazioni e della crescita personale. Nota sui social anche per essere un’esperta di fallimenti amorosi, Emma ha deciso di esplorare il mondo dei sentimenti per capirci di più e setacciare la nebbia di pensieri a volte confusi e la paura di mettersi in gioco.

In ogni puntata Emma affronta un tema sentimentale di particolare rilevanza intervistando un ospite speciale: che sia un coetaneo o un “grande”, una filosofa, un attore, una scrittrice o una scienziata, tutte e tutti rappresentano voci originali e frammenti di uno scenario utile per districarsi nell’universo dell’amore moderno. Tra friendzone, ghosting, gelosie, amori sbagliati, strategie di conquista, e molte altre “questioni”, il programma si presenta come un vero manuale di sopravvivenza comico e scherzoso per cuori in affanno, con uno sguardo originale, a volte poetico, sulla comprensione dell’amore e dei sentimenti.

Ogni episodio vede la partecipazione di ospiti d'eccezione: Virginia Benzi (Quantum Girl), giovane fisica e divulgatrice, discute la visione scientifica dell'amore; Adriano Moretti, attore comico e content creator, esplora le strategie di conquista moderne e tradizionali; Cristina Chiperi, scrittrice e fenomeno editoriale, analizza gli "amori sbagliati" e come riconoscere le red flag nelle relazioni; Artem Tkachuk, attore noto per "Mare Fuori", condivide la sua visione intensa dell'amore; Chiara Fabiano, doppiatrice di personaggi come Mercoledì ed Enola Holmes, discute la paura di avvicinarsi a chi ci piace; Nikola Greku, poliglotta, universitario e content creator, racconta la sua esperienza con la friendzone; Maura Gancitano, filosofa e divulgatrice, guida una riflessione sulla gelosia e la fioritura personale e Davide Avolio, giovane poeta partenopeo, offre strategie per superare la fine di un amore. In “Ti Lovvo - Sopravvivere in amore con stile” Emma Galeotti, attraverso domande che accomunano un po’ tutti, sarà una testimone inaspettatamente sagace e affettuosa per i giovani spettatori.

Da mercoledì 5 febbraio, tutti i giorni, alle 18.05, su Rai Gulp, arriva ‘Ti Lovvo – Sopravvivere in amore con stile’, il nuovo programma della direzione Rai Kids. Le puntate sono disponibili in boxset anche su RaiPlay. È un programma multipiattaforma che simula la struttura di un podcast.