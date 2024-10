I Patagarri versione Aristogatti, Mimì è una leonessa, i Les Votives non tradiscono: ai Live di X Factor 2024 i tre lombardi convincono

Milano, 25 ottobre 2024 - I tre lombardi alla fase finale di X Factor vanno avanti e convincono: buona la prima per la brianzola Mimì Caruso e le due band meneghine di Achille Lauro, Les Votives e i Patagarri. Ad aprire la puntata la conduttrice Giorgia sulle note di “Born This Way” di Lady Gaga e “Don’t Stop The Music” di Rihanna. A seguire, gara con meccanismo classico: due manche, i due meno votati sospesi fino al giudizio finale dei quattro al tavolo. I primi 6 a esibirsi sono stati: The Foolz, band della squadra di Jake, con la loro versione energica di “90MIN” di Salmo; quindi LOWRAH, della squadra di Paola, che ha personalizzato (riscrivendone anche un pezzo) “Hey Mama” di David Guetta feat. Nicki Minaj, Bebe Rexha & Afrojack; poi è stata la volta di Lauro con la band Les Votives che ha rivisitato “Are You Gonna Be My Girl” dei Jet; quindi Danielle, della squadra di Manuel, che si è esibito con la sua versione di “Milano e Vincenzo" di Alberto Fortis; i Dimensione Brama, di Paola, con il loro rock teatrale con tanto di coreografia su “L’estate sta finendo” dei Righeira; e infine Mimì, di Manuel, che per l’esordio ai Live ha portato un’intensa “Don't Beat The Girl Out Of My Boy” di Anna Calvi.

A seguire nella seconda manche, gara aperta da I PATAGARRI, il cui mentore Achille Lauro ha confezionato insieme a loro un medley a tutto jazz formato da “Alleluja, Tutti Jazzisti! (Everybody Wants To Be A Cat)” dal classico “Gli Aristogatti” ed “Hey Pachuco” dei Royal Crown Revue; a seguire EL MA, di Jake La Furia, sulle note di “Rise” di Katy Perry; Pablo Murphy, di Paola, chitarra e voce con “We Are Never Ever Getting Back Together” di Taylor Swift; Francamente, dalla squadra di Jake, con una struggente versione unplugged di “Promises” dei Cranberries; quindi Punkcake, di Manuel, con una esplosiva “Police On My Back” dei The Clash; infine Lorenzo Salvetti, emozionante al pianoforte con “Margherita” di Riccardo Cocciante.

I due meno votati sono stati Dimensione Brama e Pablo Murphy, per uno scontro tutto interno alla squadra di Paola Iezzi: con 3 voti, compreso quello sofferto della propria giudice, il tavolo ha scelto di eliminare i primi. Primo ospite di stagione Ghali, che ha portato sul palco un medley delle sue hit “Casa mia” e “Paprika” e il nuovo singolo “Niente panico” all’interno di una scenografia immersiva costruita su tre diverse ambientazioni. La gara continua, il secondo round è atteso per la prossima settimana: appuntamento per giovedì 31 ottobre.