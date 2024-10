X Factor 2024: la voce di Mimì, la sfrontatezza dei Les Votives e l'energia dei Patagarri. Tre lombardi alla prova dei live

Milano, 23 ottobre 2024 - Dopo Audizioni, Bootcamp e Home Visit, domani giovedì 24 ottobre su Sky e in streaming su Now si apre la pagina decisiva di X Factor, quella dei Live Show: settimana dopo settimana, esibizione dopo esibizione, sul palco dell'X Factor Arena 12 artisti coltiveranno il sogno di esibirsi il 5 dicembre su un altro palcoscenico, in Piazza del Plebiscito a Napoli, sede della prima finale "in esterna" nella storia internazionale del format. A condurre lo show Giorgia, al suo esordio assoluto alla guida in solitaria di uno show in diretta. Ospite del primo Live sarà Ghali. Tornano poi anche quest'anno gli appuntamenti che accompagnano la stagione di X Factor: ogni Live Show sara' preceduto dall'appuntamento con l'Ante Factor, condotto dal confermato Gianluca Gazzoli in diretta dal backstage a pochi metri dal palco.