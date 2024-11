Les Votives, Mimì e I Patagarri si giocano tutto: le assegnazioni per arrivare alla finale di X Factor 2024

Milano, 27 novembre 2024 - I tre artisti lombardi sono arrivati all'ultimo step prima della finalissima di X Factor 2024, che quest'anno per la prima volta andrà in scena a Napoli, in uno show evento in piazza Plebiscito. Di acqua sotto i ponti ne è passata molta dal debutto alle Audition: per Les Votives, I Patagarri e Mimì è stato un percorso in crescita, quello nel talent show. Quella in scena domani sarà una puntata a doppia eliminazione (di fatto le eliminazioni saranno tutte concentrate alla fine del secondo round, mentre la prima sarà più "premiante"). I Les Votives, la band chic rock di Milano, non ha sbagliato una mossa con performance sempre convincenti e a fuoco (spaziando con classe da un genere all'altro). Sorprendente il percorso dei Patagarri, partiti quasi da outsider, hanno conquistato il pubblico con la loro musica e con la loro energia (il "Senato" in studio ma anche da casa). Mimì con la sua voce e i suoi (solo) diciassette anni ha dimostrato una classe innata e una capacità di stare sul palco, per la sua giovane età, fuori dal comune. La concorrenza, però, sarà spietata: a contedersi un posto in finale anche la magnetica Francamente (Jake La Furia), l'amatissimo Lorenzo Salvetti (sempre Lauro) e i travolgenti Punkcake.