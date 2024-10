Matrimonio a prima vista 2024: l'ego (ingombrante) di Pietro. La sincerità di Asia spiazza Anthony

Milano - Tutto si può dire ma va dato atto ai protagonisti di questa edizione di "Matrimonio in prima vista" di essersi messi davvero in gioco. Se nelle passate stagioni non sono mancate le "non-coppie" (pensiamo ai pistoiesi Enrico e Benedetta nella scorsa primavera) questa volta i sei partecipanti si stanno mettendo in discussione, provando realmente e conoscere il partners. Dandosi cioè quela "possibilità" che è il punto di partenza del docu reality. Ma basterà? Con l'inizio della convivenza le coppie sono messe alla prova. A sposarsi “al buio”, come da rodato meccanismo del programma, sono stati i lombardi Pietro De Luca (Milano), Anthony Giavarini (Bergamo) e Asia Marchesi (Milano), che sono tre dei sei protagonisti di questa edizione (insieme a loro anche la novarese Chiara Maderna, il pescarese Erik Ilardo e la romana Valentina Pangallozzi).