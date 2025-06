Giulia Calcaterra, dallo sport nasce un’amicizia con Helena Prestes: “Non è per niente scontato incontrare donne che supportano le donne”

Milano, 15 giugno 2025 – Lo sport unisce, si sa. E stavolta la passione per l’attività fisica ha anche fatto nascere un’amicizia.

Per lavoro, le influencer Helena Prestes e Giulia Calcaterra hanno avuto la possibilità di incontrarsi e trascorrere insieme qualche giorno su un veliero alle Isole Eolie. Qui, oltre a portare avanti i loro impegni – tra una nuotata e una sessione di wakeboard – , si sono lasciate andare a lunghe chiacchierate e tra loro è subito scattato un feeling particolare. Anche perché la modella brasiliana, reduce dall’ultimo Grande Fratello, è da sempre una fan dell’ex velina milanese. La segue sui social e la ammira moltissimo per la sua forza e il suo coraggio, soprattutto quando pratica gli sport più estremi.

La 34enne trova in Giulia una fonte d’ispirazione e, proprio per questo, si è anche divertita ad intervistarla: cinque domande riguardanti l’attività fisica, che ha poi pubblicato sui social in modo da condividerle con i suoi follower.

Inutile dire che la sportiva, nata a Magenta e cresciuta in provincia di Novara, sia rimasta lusingata nel sentire le parole di Helena. Tra donne c’è molto spesso competizione e, invece, questa volta no: la giovane argentina si è mostrata con grande semplicità e dolcezza. E nella più totale sincerità le ha mostrato tutta la sua stima.

Mare e sport alle Isole Eolie

Impegni di lavoro hanno portato Giulia Calcaterra e Helena Prestes ad incontrarsi e a trascorrere un’esperienza da sogno a bordo di un veliero a Vulcano, nelle Isole Eolie. Le due influencer si sono divertite a fare wakebord e a tuffarsi nelle acque del mare, ma non sono mancati momenti di relax al sole. E anche tante chiacchiere.

Il post di Giulia

Al termine di questo viaggio, Giulia Calcaterra ha voluto scrivere un post dedicato a Helena. Nelle storie Instagram ha condiviso una fotografia che le immortala insieme e, a corredo, ha lasciato il suo pensiero per questa nuova amicizia: “Ho conosciuto Helena, mi ha raccontato dei mesi passati e un po’ della sua vita in generale, non la conoscevo e sono rimasta a bocca aperta dalle parole che mi ha detto appena ci siamo viste in aeroporto per partire. Di una purezza e dolcezza incredibile”. E ha aggiunto: “Sapeva tantissimo di me, mi seguiva da tempo e sono rimasta entusiasta quando ho appreso di essere per lei una fonte di ispirazione nello sport”. Poi, la 34enne ha sottolineato una cosa per lei molto importante: “Non è per niente scontato incontrare donne che supportano donne e lo dicono senza vergogna e competizione. Mi ha fatto un enorme piacere”. L’influnecer ha concluso il post con un link che rimanda un’intervista TikTok che le ha voluto fare Helena proprio riguardo la passione che hanno in comune.

Il post in una storia di Instagram di Giulia Calcaterra

L’intervista di Helena

Helena Prestes si è mostrata subito entusiasta di poter condividere un’esperienza del genere con Giulia Calcaterra e lo ha ribadito più volte nel corso di una specie di intervista che ha voluto fare alla sua compagna di viaggio e che ha poi pubblicato su TikTok. “Cinque domande alla persona che mi ha ispirato nello sport, in particolare in quelli estremi”, ha esordito la modella argentina, che di recente si è lanciata con il paracadute nei cieli sopra Fano vivendo un’esperienza adrenalinica.

“Il tuo sport del cuore?”, ha domandato a Giulia. “Il surf, perché mi collega al mare e all’oceano. Mi trasmette forza interiore ed esteriore. Sei tu contro o con il mare”. Helena ha aggiunto: “È stato il tuo primo sport?”. “No – ha risposto l’influencer – è stata la ginnastica artistica, che mi ha dato molta disciplina utile anche per tutti gli altri sport che pratico”.

Domanda due: “Cosa fai quando ti manca la motivazione?”. “Non penso troppo, è una lotta tra cervello e corpo. La motivazione arriva dalla testa ma non ci dobbiamo abbattere e far agire il nostro corpo”. Poi, Helena ha chiesto a Giulia di raccontare la sua passione per il campeggio: “Lo faccio tutte le volte che voglio staccare, fermarmi e riconettermi con la natura”.

La sfida sportiva più dura? “Approcciarmi allo sport jump. Mi affascinava da sempre ma è molto estremo e vanno prese tutte le precauzioni del mondo perché non c’è margine di errore”. Una donna atletica e di grande coraggio, ma che ha paura di qualcosa che fa sorridere “i palloncini delle feste di compleanno. Ho il terrore che scoppino da un momento all’altro”.

Infine, cosa consiglia Giulia a che vuole intraprendere un percorso sportivo oggi? “Investite su voi stessi. I risultati non si ottengono dall’oggi al domani: vediamo tante cose bellissime e pazzesche che vorremmo fare ma dietro c’è sempre un percorso, che parte quando investiamo su di noi. Dal primo giorno dobbiamo studiare, praticare e sperimentare, ma soprattutto sbagliare. Non vi preoccupate se sbagliate, siamo tutti umani e abbiamo iniziato tutti da zero. Quindi afte quello che volete adesso, senza procrastinare”.